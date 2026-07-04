Geen enkel schot op doel: Colombia heeft geen kind aan Ghana

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Geen enkel schot op doel: Colombia heeft geen kind aan Ghana
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Colombia heeft zich zonder grote problemen geplaatst voor de achtste finales van het WK. Een vroeg doelpunt van John Arias volstond tegen Ghana, dat amper aanvallend gevaar kon creëren en geen enkel schot op doel afleverde.

Colombia heeft zich geplaatst voor de volgende ronde van het WK. De Zuid-Amerikanen wonnen met 1-0 van Ghana en dat resultaat had eigenlijk nog ruimer kunnen uitvallen. De Ghanezen konden offensief nauwelijks iets brengen en kregen geen enkel schot op doel bij elkaar.

Arias zet Colombia vroeg op voorsprong

Colo mbia begon scherp aan de wedstrijd en had al snel wat het nodig had. Na veertien minuten spelen was het John Arias die de score kon openen. De flankspeler dook op het juiste moment op en werkte de 1-0 tegen de netten. Meteen zat Colombia in een comfortabele positie.

Ghana moest reageren, maar dat lukte amper. De Afrikaanse ploeg kroop vaak achteruit en had het moeilijk om onder de Colombiaanse druk uit te voetballen. Veel dreiging kwam er dan ook niet. Integendeel: Colombia bleef de gevaarlijkste ploeg en kreeg in de eerste helft nog mogelijkheden om de voorsprong uit te diepen.

Ghana vindt geen opening

Na de rust veranderde het wedstrijdbeeld nauwelijks. Ghana probeerde iets hoger te staan, maar echte kansen leverde dat niet op. Colombia controleerde zonder al te veel moeite en liet de bal rustig rondgaan. Alleen voor doel ontbrak de efficiëntie om de wedstrijd helemaal dood te maken.

Dat hield Ghana theoretisch in leven, maar op het veld voelde het nooit alsof de gelijkmaker echt in de lucht hing. De Colombianen lieten enkele kansen op de 2-0 liggen, maar hoefden daar uiteindelijk niet voor te betalen.

Zwitserland wacht in achtste finales

Zo plaatst Colombia zich verdiend voor de volgende ronde. In de achtste finales wacht Zwitserland, dat eerder Algerije uitschakelde. Tegen de Zwitsers zal Colombia wellicht efficiënter moeten zijn, maar tegen Ghana volstond één vroeg doelpunt van Arias om de klus te klaren.

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Mexico Mexico 2-0 Ecuador Ecuador
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België België 3-2* Senegal Senegal
Verenigde Staten Verenigde Staten 2-0 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Spanje Spanje 3-0 Oostenrijk Oostenrijk
Portugal Portugal 2-1 Kroatië Kroatië
Zwitserland Zwitserland 2-0 Algerije Algerije
Australië Australië 1-1P Egypte Egypte
Argentinië Argentinië 3-2* Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
Colombia Colombia 1-0 Ghana Ghana

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