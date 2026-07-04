 Harry Kane en co vrezen slapeloze nacht voor clash met gastland

Engeland maakt zich op voor de achtste finale van het WK tegen gastland Mexico, maar de voorbereiding verloopt allerminst rustig. Bij aankomst aan het teamhotel werd de selectie van bondscoach Thomas Tuchel opgewacht door honderden Mexicaanse supporters.

De Engelse voetbalbond had nochtans geprobeerd om de verblijfplaats van de ploeg geheim te houden, in de hoop ongestoord naar de wedstrijd toe te kunnen werken. Dat plan draaide echter op niets uit, want al bij de aankomst van de spelersbus stonden heel wat fans de Engelsen op te wachten.

Spelers uitgejouwd bij aankomst aan hotel

De ontvangst was verre van hartelijk. Een deel van de aanwezige supporters joelde de Engelse spelers luid uit, terwijl anderen voortdurend "Mexico, Mexico" scandeerden. De sfeer zat er meteen goed in, al zullen de Engelsen daar wellicht anders over denken.

De bezorgdheid is niet onterecht. Eerder deze week probeerden Mexicaanse supporters ook al de nachtrust van Ecuador te verstoren in aanloop naar de zestiende finale. Met luidsprekers, claxons en motoren maakten ze urenlang lawaai aan het hotel van de Zuid-Amerikanen. Mexico won die wedstrijd uiteindelijk met 2-0.

Beveiliging opgeschroefd

Thomas Tuchel wilde een gelijkaardig scenario koste wat het kost vermijden, maar dat lijkt moeilijk te worden. De veiligheidsdiensten hebben intussen extra maatregelen genomen en de bewaking rond het hotel aanzienlijk opgeschroefd om nieuwe incidenten tijdens de nacht te voorkomen.

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De Mexicaanse voetbalbond kreeg na de gebeurtenissen rond Ecuador al kritiek van de Ecuadoriaanse voetbalfederatie. Of Engeland nu wel een rustige nacht tegemoet gaat, zal pas in de uren voor de aftrap duidelijk worden.