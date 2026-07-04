Marokko, met zware 'Belgische' inbreng naar kwartfinales (tegen topfavoriet Frankrijk?)

Marokko heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK na een 1-1 gelijkspel tegen Canada in een intense en bij momenten bitsige wedstrijd in Houston. De Leeuwen van de Atlas toonden opnieuw hun volwassenheid. Bondscoach Mo Ouahbi is zich in de geschiedenisboeken aan het werken.

Ouahbi, die jarenlang actief was in de jeugdopleiding van Anderlecht, blijft indruk maken op het internationale toneel. De Marokkaan bouwde in korte tijd een sterk palmares uit: hij werd eerder al wereldkampioen met de Marokkaanse U23 en werd vervolgens doorgeschoven naar de A-ploeg, waar hij meteen een duidelijke stempel drukte.

Moeilijk begin voor Marokko

Onder zijn leiding evolueerde Marokko naar een ploeg die niet alleen resultaatgericht speelt, maar ook aantrekkelijk en technisch verzorgd voetbal brengt. De combinatie van intensiteit, pressing en combinatiespel leverde al meerdere overtuigende prestaties op dit toernooi op. Met El Khannouss en Halhal (KV Mechelen) stonden er twee oude bekenden op het veld. Talbi mocht invallen.

Tegen Canada kwam Marokko moeilijk in de wedstrijd en zag ook sterspeler Saibari geblesseerd uitvallen. De thuisploeg startte scherp en zette de defensie onder druk, met enkele vroege kansen voor onder meer Jonathan David en Tajon Buchanan. Doelman Yassine Bounou hield zijn ploeg echter recht met enkele knappe reddingen, terwijl de match steeds meer een fysieke strijd werd.

Na de rust kwam Marokko beter in het spel en nam het stilaan het initiatief over. Ounahi opende de score met een knap schot. Hakimi was opnieuw een belangrijke schakel op de rechterflank en zorgde met zijn diepgang voor de nodige dreiging. In het laatste kwartier werd de druk opgevoerd, waarna Ounahi de wedstrijd besliste en zijn tweede doelpunt van de dag maakte. Rahimi maakte er in de extra tijd zelfs nog 0-3 van.

Frankrijk of Paraguay?

Canada probeerde nog te reageren, maar botste op een solide Marokkaanse organisatie en een uitstekend keepende Bounou. Met deze prestatie bevestigt Marokko zijn status als één van de revelaties van het toernooi. De kwartfinale wacht, en onder het nieuwe elan van Ouahbi blijft de droom steeds groter worden.





Al zullen ze nu wel voorbij topfavoriet Frankrijk moeten geraken. Of wordt het toch Paraguay? Dat zullen we later pas weten.