Rode Duivels hebben Senegal in diepe crisis gedompeld: hallucinante onthullingen over wat gebeurde in hotel

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Rode Duivels hebben Senegal in diepe crisis gedompeld: hallucinante onthullingen over wat gebeurde in hotel
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Senegal is in een diepe crisis beland na de uitschakeling op het WK tegen België. De nederlaag na een 2-0-voorsprong bleek niet alleen sportief een harde klap, maar heeft ook een hele reeks interne problemen blootgelegd binnen de selectie en de voetbalbond.

De onmiddellijke nasleep van de uitschakeling werd gedomineerd door een opvallende uithaal van Pape Gueye. De middenvelder van Villarreal kondigde via sociale media aan dat hij voorlopig niet meer zal uitkomen voor de nationale ploeg zolang de huidige technische staf aanblijft. Daarmee zet hij bondscoach Pape Thiaw verder onder druk, wiens positie al langer ter discussie staat.

Feestjes in spelershotel met alcohol

Maar daarmee is de kous niet af. Kort na de WK-exit doken in Afrikaanse media ook berichten op over interne wantoestanden binnen de Senegalese delegatie. Zo zou het spelershotel tijdens het toernooi geleidelijk veranderd zijn in een omgeving waar ook onbevoegde gasten aanwezig waren. 

Er zouden privéfeesten hebben plaatsgevonden, alcohol zijn geschonken en ook influencers en kennissen van officials zouden regelmatig zijn binnengelaten. Daarnaast wordt melding gemaakt van herhaalde klachten over geluidsoverlast door hotelpersoneel.

Ook de positie van de bondscoach komt opnieuw onder vuur te liggen. Volgens dezelfde berichtgeving beschikte Pape Thiaw vlak voor de groepswedstrijd tegen Noorwegen nog niet eens over een volledig ondertekend contract, dat pas op het laatste moment in het stadion zou zijn afgerond. Die onthullingen zorgen voor grote onrust bij de Senegalese achterban.

De Senegalese voetbalbond (FSF) reageerde intussen scherp en spreekt van een gecoördineerde mediacampagne gericht tegen de organisatie. In een officieel communiqué worden de beschuldigingen met klem ontkend en bestempeld als “leugenachtig en schadelijk”. De bond stelt dat alles in het werk wordt gesteld om de reputatie van het Senegalese voetbal te beschermen.

Klacht wegens laster

FSF-voorzitter Abdoulaye Fall bevestigde dat er inmiddels een strafrechtelijke klacht is ingediend wegens laster en het verspreiden van valse informatie. Volgens de bond werden alle beschikbare elementen overgemaakt aan de gerechtelijke instanties, die nu verder onderzoek moeten voeren naar de betrokken partijen.

Hoewel de bond de persvrijheid zegt te respecteren, benadrukt ze dat berichtgeving moet voldoen aan journalistieke ethiek en correcte verificatie. “Elke poging om de rust binnen het Senegalese voetbal te verstoren zal niet worden getolereerd”, klinkt het.

Sportief gezien komt de chaos op een bijzonder slecht moment. De WK-uitschakeling tegen België, waar Senegal nog met 2-0 leidde maar alsnog onderuitging, was al een zware teleurstelling. De nederlaag lijkt nu het startschot te zijn voor een bredere crisis binnen de nationale ploeg.

Voor Pape Thiaw wordt de situatie steeds moeilijker. De bondscoach, die sinds begin 2023 in verschillende functies actief was en sinds eind 2024 hoofdtrainer is, ligt al langer onder vuur. Zijn positie staat opnieuw ter discussie, zeker na de commotie rond de veelbesproken Afrika Cup-finale eerder dit jaar.

In Afrikaanse media wordt inmiddels openlijk gespeculeerd over een mogelijk ontslag van de bondscoach, terwijl de interne spanningen binnen de selectie blijven oplopen. 

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