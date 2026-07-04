Rode Duivels nemen afscheid van opvallende pion: "Dankbaar dat je bij ons was"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Rode Duivels nemen afscheid van opvallende pion: "Dankbaar dat je bij ons was"
Foto: © photonews
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Max Anchor heeft afscheid genomen van de Rode Duivels. De 20-jarige Canadese doelman trainde de voorbije drie weken mee met de Belgische selectie, maar zijn tijdelijke avontuur zit erop.

Tijdelijke oplossing voor keepersprobleem

Bondscoach Rudi Garcia trok met slechts drie doelmannen naar het WK, terwijl hij tijdens de trainingen graag over vier keepers beschikte. Maarten Vandevoordt mocht van RB Leipzig niet mee om enkel als extra doelman te fungeren, waardoor de Belgische staf op zoek moest naar een andere oplossing.

Die werd gevonden bij Seattle Sounders. De Rode Duivels mochten Max Anchor tijdelijk 'lenen' van de Amerikaanse club. De jonge Canadees sloot aan bij de trainingen en hielp de selectie gedurende het tornooi bij de voorbereiding op de wedstrijden.

Erehaag bij afscheid

Nu komt er een einde aan die samenwerking. België neemt het in de achtste finales op tegen de Verenigde Staten. Bij een nederlaag zit het WK erop en keert de selectie huiswaarts. Bij kwalificatie verlaten de Rode Duivels Seattle voor het vervolg van het tornooi. In beide gevallen is Anchor niet langer nodig.

De spelers en staf namen op een bijzondere manier afscheid. Voor de doelman werd een soort erehaag gevormd, waarna hij nog een warm bedankje kreeg via de officiële kanalen van de nationale ploeg.

"Dankbaar dat je bij ons was. Een speciale dank aan Max Anchor om ons tijdens het tornooi te helpen bij de voorbereiding", schreven de Rode Duivels op X.

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