De held van Kaapverdië scoorde “een Lukebakio”… en Dodi heeft er iets over te zeggen

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Seattle
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De held van Kaapverdië scoorde “een Lukebakio”… en Dodi heeft er iets over te zeggen
Foto: © photonews

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Dodi Lukebakio: maakte hij ooit al een goal zoals die van Sidny Cabral tegen Argentinië? Het was in elk geval zijn "specialiteit", al kwam die dan vanop de andere flank.

Nu al staat het bekend als déén van de mooiste goals van het WK 2026: toen Sidny Lopes Cabral (23) vanop de linkerkant naar binnen kapte op zijn rechtervoet tegen Argentinië, verwachtte niemand dat hij zo'n gekrulde pegel in de winkelhaak zou trappen. Niemand behalve misschien zij die hem op training al aan het werk zagen... en daar hoort ook Dodi Lukebakio bij.

"Natuurlijk heb ik die match gezien", bevestigt hij. "Ik was eigenlijk niet echt verrast dat Lopes Cabral zo uithaalde. Ik heb dit seizoen nog met hem samengespeeld bij Benfica". Sidny Lopes Cabral maakte in januari inderdaad de overstap naar Benfica, overgekomen van Estrela Amadora voor 6 miljoen euro.

Maakt Dodi Lukebakio zijn specialiteit waar?

In een half seizoen kwam hij amper tot 12 wedstrijden voor de Eagles, met één goal en drie assists, om deze zomer alweer te vertrekken naar Trabzonspor voor 7 miljoen euro. "Op training zag ik al hoe sterk zijn schot is, het is een geweldige speler. Of hij een 'Lukebakio' heeft gemaakt? Ja, misschien wel", lacht zijn intussen ex-ploegmaat.

Helaas voor Dodi Lukebakio is zijn "specialiteit" - weliswaar vanop de rechterkant - er op dit WK nog niet uitgekomen. Tegen Senegal scheelde het niet veel. "Of ploegen zich daarop voorbereiden? Ik denk dat zo'n trap, als hij goed zit, je je nog zo goed kunt voorbereiden: dan gaat hij toch binnen. Alleen is dat in dit toernooi nog niet gebeurd".

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Lukebakio maakt er in elk geval geen obsessie van. "Ik zeg niet tegen mezelf dat ik per se op die manier moet scoren. Als hij binnenvalt, des te beter. Maar als ik op een andere manier scoor of als iemand anders scoort, is dat ook goed voor mij", besluit hij met een glimlach.

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