Hallucinant: ticketprijzen voor België-VS schieten door het dak

De Belgische supporters zullen diep in de buidel moeten tasten om de achtste finale van het WK tegen de Verenigde Staten bij te wonen. De ticketprijzen zijn enkele dagen voor de wedstrijd de pan uit gerezen.

Het bijwonen van de achtste finale tussen België en de Verenigde Staten in Seattle is niet voor iedereen weggelegd. Enkele dagen voor de ontmoeting zijn de ticketprijzen de hoogte in geschoten. Volgens Het Laatste Nieuws moet je minstens 2.200 euro neertellen om het stadion binnen te raken, tegenover 800 euro bij de start van de verkoop... In amper enkele dagen is de instapprijs bijna verdrievoudigd.

Bijna 10.000 euro om de match bij te wonen?

De best gelegen plaatsen gaan tot 9.300 euro. Gemiddeld moet een supporter zo’n 5.300 euro voorzien om deze affiche vanuit de tribunes mee te maken. Die prijsexplosie heeft te maken met het belang van de afspraak, maar ook met de enorme vraag naar deze match.

De Verenigde Staten kunnen voor het eerst in hun geschiedenis de kwartfinales van het WK halen. Aan de overkant mikken de Rode Duivels op een vierde kwalificatie voor deze fase van de competitie. De inzet is immens voor beide ploegen, die een mooie kans hebben om geschiedenis te schrijven.

Twee zeges in de laatste twee ontmoetingen

Dit duel roept goede herinneringen op bij de Belgische fans. In 2014 troffen beide landen elkaar al in de achtste finales. België won toen met 2-1 na verlengingen dankzij Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. Meer recent klopten de mannen van Rudi Garcia de Amerikanen ook met 5-2 in een oefenmatch in Atlanta. Een zege die hen mentaal een licht voordeel kan geven.