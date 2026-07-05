DONE DEAL: JPL-club slaat stevige slag met Belg van PSV Eindhoven

Na negen jaar bij PSV keert Yani Miguel terug naar België. De jonge aanvallende middenvelder heeft getekend bij Charleroi, waar hij in eerste instantie zal aansluiten bij de U23.

De naam Yani Miguel is in België nog maar weinig bekend. Logisch ook: de jongen trok in 2017 al naar PSV, toen hij nog maar negen was, nadat hij eerder de jeugdopleidingen van Vilvoorde, Grimbergen en Mechelen had doorlopen.

In Nederland klom Miguel stap voor stap omhoog en in juni 2024 zette hij zijn allereerste profcontract. Nog niet voor de A-ploeg, wel voor de U19, op zijn zeventiende. Intussen maakte hij ook zijn debuut in de Youth League, het equivalent van de Champions League voor spelers onder 19.

Charleroi was niet de enige gegadigde

Deze zomer informeerden meerdere Belgische clubs naar zijn profiel, in de wetenschap dat de speler graag naar België wilde terugkeren. Maar het was Charleroi dat aan het langste eind trok. De jonge offensieve middenvelder tekende in het Zwarte Land een contract voor één seizoen, met een optie op een tweede. In eerste instantie zal hij aantreden bij de U23.

Na negen jaar in Nederland maakt Yani Miguel dus kennis met de D1 Amateurs, waar de jonge Zebra's zich de voorbije seizoenen tot een van de meest regelmatige beloftenteams hebben ontpopt.