Eerste oefenmatch geen succes: Vítor Bruno kiest meteen voor opvallende experimenten bij Anderlecht

Vítor Bruno heeft zijn eerste wedstrijd als trainer van Anderlecht achter de rug. Een vliegende start leverde dat niet op: paars-wit bleef in Tubeke steken op een scoreloos gelijkspel tegen de Franse tweedeklasser US Boulogne. Toch draaide de namiddag vooral om experimenteren en observeren.

Nieuwe aanpak krijgt voorzichtig vorm

Anderlecht begint met een vernieuwde sportieve leiding aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Bruno kreeg de opdracht om opnieuw een ploeg te bouwen die kan meestrijden voor de prijzen. In zijn eerste oefenwedstrijd koos hij meteen voor verschillende tactische invullingen.

Voor de rust verscheen Anderlecht met twee spitsen aan de aftrap. Mihajlo Cvetkovic en Danylo Sikan kregen de kans om samen voor gevaar te zorgen, terwijl Adriano Bertaccini en Joshua Nga Kan vanaf de zijkanten moesten ondersteunen.

De Brusselaars hadden moeite om Boulogne uit verband te spelen, maar kwamen wel enkele keren dicht bij een doelpunt. Cvetkovic trof de onderkant van de lat en nieuwkomer Biancone zag een kopbal tegen de paal stranden.

Coosemans voorkomt achterstand

Aan de overkant moest Colin Coosemans vlak voor de rust ingrijpen. De doelman veroorzaakte zelf een strafschop, maar maakte zijn fout zelf goed door de elfmeter te stoppen. Daardoor kon Anderlecht zonder achterstand aan het tweede gedeelte beginnen.

Bruno greep de rust aan om zijn ploeg om te bouwen. Met drie middenvelders en één diepe spits kreeg de formatie een andere dynamiek. Ook Léo Pétrot, eveneens nieuw bij paars-wit, maakte zijn eerste minuten in de defensie.



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Verder kregen heel wat jongeren en reservespelers de kans om zich te tonen. Onder anderen Llansana, Degreef, Hatenboer, De Ridder en Onia Seke kwamen in actie.

Werkpunten liggen vooral voorin

Achterin gaf Anderlecht weinig weg, maar aanvallend bleef het rendement beperkt. Vázquez kreeg in de slotfase nog een kans met het hoofd, zonder succes. De 0-0 zegt uiteindelijk weinig over de ambities van paars-wit, maar wel dat Bruno nog volop zoekt naar de juiste verhoudingen. Volgende week wacht met NEC een nieuwe test.

Starters bij Anderlecht: Coosemans; Maamar, Biancone, Ndiaye, Augustinsson; Kana, Stroeykens, Nga Kana; Degreef, Sikan, Cvetkovic.