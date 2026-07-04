Eerste oefenmatch geen succes: Vítor Bruno kiest meteen voor opvallende experimenten bij Anderlecht

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 3 reacties
Eerste oefenmatch geen succes: Vítor Bruno kiest meteen voor opvallende experimenten bij Anderlecht
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Vítor Bruno heeft zijn eerste wedstrijd als trainer van Anderlecht achter de rug. Een vliegende start leverde dat niet op: paars-wit bleef in Tubeke steken op een scoreloos gelijkspel tegen de Franse tweedeklasser US Boulogne. Toch draaide de namiddag vooral om experimenteren en observeren.

Nieuwe aanpak krijgt voorzichtig vorm

Anderlecht begint met een vernieuwde sportieve leiding aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Bruno kreeg de opdracht om opnieuw een ploeg te bouwen die kan meestrijden voor de prijzen. In zijn eerste oefenwedstrijd koos hij meteen voor verschillende tactische invullingen.

Voor de rust verscheen Anderlecht met twee spitsen aan de aftrap. Mihajlo Cvetkovic en Danylo Sikan kregen de kans om samen voor gevaar te zorgen, terwijl Adriano Bertaccini en Joshua Nga Kan vanaf de zijkanten moesten ondersteunen.

De Brusselaars hadden moeite om Boulogne uit verband te spelen, maar kwamen wel enkele keren dicht bij een doelpunt. Cvetkovic trof de onderkant van de lat en nieuwkomer Biancone zag een kopbal tegen de paal stranden.

Coosemans voorkomt achterstand

Aan de overkant moest Colin Coosemans vlak voor de rust ingrijpen. De doelman veroorzaakte zelf een strafschop, maar maakte zijn fout zelf goed door de elfmeter te stoppen. Daardoor kon Anderlecht zonder achterstand aan het tweede gedeelte beginnen.

Bruno greep de rust aan om zijn ploeg om te bouwen. Met drie middenvelders en één diepe spits kreeg de formatie een andere dynamiek. Ook Léo Pétrot, eveneens nieuw bij paars-wit, maakte zijn eerste minuten in de defensie.

Lees ook... Anderlecht denkt aan miljoenenpiste uit de MLS

Verder kregen heel wat jongeren en reservespelers de kans om zich te tonen. Onder anderen Llansana, Degreef, Hatenboer, De Ridder en Onia Seke kwamen in actie.

Werkpunten liggen vooral voorin

Achterin gaf Anderlecht weinig weg, maar aanvallend bleef het rendement beperkt. Vázquez kreeg in de slotfase nog een kans met het hoofd, zonder succes. De 0-0 zegt uiteindelijk weinig over de ambities van paars-wit, maar wel dat Bruno nog volop zoekt naar de juiste verhoudingen. Volgende week wacht met NEC een nieuwe test.

Starters bij Anderlecht: Coosemans; Maamar, Biancone, Ndiaye, Augustinsson; Kana, Stroeykens, Nga Kana; Degreef, Sikan, Cvetkovic.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ligue 2
Ligue 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Boulogne

Meer nieuws

Anderlecht denkt aan miljoenenpiste uit de MLS

Anderlecht denkt aan miljoenenpiste uit de MLS

11:30
4
Gent speelt gelijk met kapitein Burgess - Club Brugge draait achterstand om, KRC Genk maakt indruk

Gent speelt gelijk met kapitein Burgess - Club Brugge draait achterstand om, KRC Genk maakt indruk

18:21
1
Frankrijk krijgt heel slecht nieuws vlak voor duel met Paraguay

Frankrijk krijgt heel slecht nieuws vlak voor duel met Paraguay

18:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 04/07: Olaigbe

Transfernieuws en Transfergeruchten 04/07: Olaigbe

17:20
Verrassing van formaat: Arsenal heeft akkoord met club over... Leandro Trossard

Verrassing van formaat: Arsenal heeft akkoord met club over... Leandro Trossard

17:40
1
OFFICIEEL: Belgisch talent vervangt Julien Duranville bij FC Basel

OFFICIEEL: Belgisch talent vervangt Julien Duranville bij FC Basel

17:20
"We kunnen België overmeesteren en letterlijk overlopen"

"We kunnen België overmeesteren en letterlijk overlopen"

16:10
7
🎥 Belgisch talent van PSV eist hoofdrol op in eerste oefenmatch van Antwerp

🎥 Belgisch talent van PSV eist hoofdrol op in eerste oefenmatch van Antwerp

15:30
1
Juventus neemt opvallende beslissing over Loïs Openda

Juventus neemt opvallende beslissing over Loïs Openda

15:00
1
FIFA stond op punt WK-kraker helemaal om te gooien

FIFA stond op punt WK-kraker helemaal om te gooien

14:30
Steven Defour zou stevig ingrijpen en Vanaken uit ploeg halen bij Rode Duivels: dit is waarom

Steven Defour zou stevig ingrijpen en Vanaken uit ploeg halen bij Rode Duivels: dit is waarom

14:00
11
Hallucinant: ticketprijzen voor België-VS schieten door het dak

Hallucinant: ticketprijzen voor België-VS schieten door het dak

13:20
1
'STVV pakt uit met komst van 'Best Young Player' van Japan'

'STVV pakt uit met komst van 'Best Young Player' van Japan'

12:00
Slecht nieuws? Supercomputer voorspelt volgende tegenstander Rode Duivels en kans op eindwinst

Slecht nieuws? Supercomputer voorspelt volgende tegenstander Rode Duivels en kans op eindwinst

12:40
1
Thomas Meunier versiert transfer op het WK

Thomas Meunier versiert transfer op het WK

11:00
1
Jackpot voor KV Mechelen: middenvelder voor 6 miljoen euro naar Engeland

Jackpot voor KV Mechelen: middenvelder voor 6 miljoen euro naar Engeland

10:00
4
WK-LIVE 4/7: Alle 1/8e finales bekend en Rode Duivels nemen afscheid

WK-LIVE 4/7: Alle 1/8e finales bekend en Rode Duivels nemen afscheid

10:45
Rode Duivels nemen afscheid van opvallende pion: "Dankbaar dat je bij ons was"

Rode Duivels nemen afscheid van opvallende pion: "Dankbaar dat je bij ons was"

10:30
WK 2026: alle achtste finales én mogelijke weg van België

WK 2026: alle achtste finales én mogelijke weg van België

09:30
Acht spelers positief getest bij dopingcontrole op het WK

Acht spelers positief getest bij dopingcontrole op het WK

08:55
Anderlecht verrast met keuze voor zomerstage

Anderlecht verrast met keuze voor zomerstage

03/07
8
Geen enkel schot op doel: Colombia heeft geen kind aan Ghana

Geen enkel schot op doel: Colombia heeft geen kind aan Ghana

08:25
1
'Anderlecht klaar om te shoppen in La Liga en bereidt bod van 4 miljoen euro op ex-speler Antwerp voor'

'Anderlecht klaar om te shoppen in La Liga en bereidt bod van 4 miljoen euro op ex-speler Antwerp voor'

23:30
1
Argentinië en Messi ontsnappen na ongeziene WK-thriller tegen Kaapverdië

Argentinië en Messi ontsnappen na ongeziene WK-thriller tegen Kaapverdië

07:54
1
Opvallend: drie basisspelers trainen niet mee bij Rode Duivels

Opvallend: drie basisspelers trainen niet mee bij Rode Duivels

07:20
'KAA Gent heeft Deens spits op de radar, maar moet de concurrentie aangaan met Serie A-club'

'KAA Gent heeft Deens spits op de radar, maar moet de concurrentie aangaan met Serie A-club'

07:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 03/07: Ejuke - Postecoglou - Onana - Brown - Ake - Allegri - Moreira

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/07: Ejuke - Postecoglou - Onana - Brown - Ake - Allegri - Moreira

23:30
Anderlecht denkt aan opvallende ex-speler van KAA Gent

Anderlecht denkt aan opvallende ex-speler van KAA Gent

03/07
UPDATE: Inter doet bod op JPL-smaakmaker, Union wil 30 miljoen euro

UPDATE: Inter doet bod op JPL-smaakmaker, Union wil 30 miljoen euro

23:03
Moesten de Duivels nu zo zwoegen tegen deze ploeg? Egypte ontsnapt na penalty's, geen heldenrol voor Ryan

Moesten de Duivels nu zo zwoegen tegen deze ploeg? Egypte ontsnapt na penalty's, geen heldenrol voor Ryan

22:55
UPDATE: Belg gaat van start in prestigieuze functie bij Arsenal

UPDATE: Belg gaat van start in prestigieuze functie bij Arsenal

21:03
Deze Rode Duivel krijgt de bediening niet meer in handen: "We hebben hem op de bank gezet"

Deze Rode Duivel krijgt de bediening niet meer in handen: "We hebben hem op de bank gezet"

22:25
2
OFFICIEEL: Anderlecht ziet middenvelder naar Nederland vertrekken

OFFICIEEL: Anderlecht ziet middenvelder naar Nederland vertrekken

03/07
1
Van der Elst is hard voor Rode Duivel met torenhoge verwachtingen: "Tot nu toe is het niets dit toernooi"

Van der Elst is hard voor Rode Duivel met torenhoge verwachtingen: "Tot nu toe is het niets dit toernooi"

21:55
7
🎥 Nederlanders lachen zich een breuk met 'emotionele' Filip Joos: "Hij was er helemaal klaar mee"

🎥 Nederlanders lachen zich een breuk met 'emotionele' Filip Joos: "Hij was er helemaal klaar mee"

21:25
6
Nu is het zeker of VS-spits Balogun mag spelen tegen Rode Duivels of niet: dit is beslissing van de FIFA

Nu is het zeker of VS-spits Balogun mag spelen tegen Rode Duivels of niet: dit is beslissing van de FIFA

20:50

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

rinus michels rinus michels over Steven Defour zou stevig ingrijpen en Vanaken uit ploeg halen bij Rode Duivels: dit is waarom Arthur Shelby Arthur Shelby over Verrassing van formaat: Arsenal heeft akkoord met club over... Leandro Trossard damien damien over Club Brugge draait achterstand om, KRC Genk maakt indruk Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over "We kunnen België overmeesteren en letterlijk overlopen" Zinédine Tielemans Zinédine Tielemans over Eerste oefenmatch geen succes: Vítor Bruno kiest meteen voor opvallende experimenten bij Anderlecht kennervb kennervb over 🎥 Belgisch talent van PSV eist hoofdrol op in eerste oefenmatch van Antwerp Arthur Shelby Arthur Shelby over Jackpot voor KV Mechelen: middenvelder voor 6 miljoen euro naar Engeland trivece trivece over Standard zet belangrijke stap richting overname .. .. over 🎥 Nederlanders lachen zich een breuk met 'emotionele' Filip Joos: "Hij was er helemaal klaar mee" Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Hallucinant: ticketprijzen voor België-VS schieten door het dak Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved