OFFICIEEL: Belgisch talent vervangt Julien Duranville bij FC Basel

FC Basel was op zoek naar een nieuwe linksbuiten sinds Julien Duranville na zijn uitleenbeurt terugkeerde naar Dortmund. De Zwitsers hebben die gevonden met de huur van een andere jonge Belgische flankaanvaller.

Julien Duranville had ongetwijfeld meer verwacht van zijn uitleenbeurt aan Basel. Het voormalige toptalent speelde er wel meer dan bij Dortmund, maar beantwoordde ondanks een veelbelovende start niet echt aan de verwachtingen. De slotfase van het seizoen in Basel was bovendien behoorlijk somber (vijf nederlagen in de laatste zes duels); Duranville zat trouwens op de bank bij de laatste wedstrijd, die met 4-0 verloren ging op het veld van FC Lugano.

Intussen is Duranville definitief naar Lyon getransfereerd, en bij Basel wordt hij vervangen door een andere ex-Jonge Duivel. FCB heeft namelijk de huurdeal rond met Kazeem Olaigbe, overgekomen van Trabzonspor. De Turkse club betaalde een jaar geleden vijf miljoen aan Stade Rennais om onze landgenoot binnen te halen.

Maar de voormalige flankaanvaller van Cercle Brugge kon in de eerste seizoenshelft niet overtuigen en werd de voorbije maanden uitgeleend aan Konyaspor, waar hij onder meer Jackson Muleka van aanvoer voorzag. Om hem opnieuw speelminuten te laten maken, leent Trabzonspor hem nu uit aan Basel, dit keer mét een aankoopoptie.

Kazeem Olaigbe wil zijn carrière herlanceren

"FC Basel is een grote club met een lange traditie en een reputatie in het opleiden van jonge spelers. Met mijn techniek en creativiteit wil ik het team helpen met assists en doelpunten. Ik kan niet wachten om te spelen in het St. Jakob-Park en hoop de supporters te plezieren met mijn prestaties", klinkt het bij de voormalige Jonge Duivel (13 caps bij de Belgische U21) in het officiële persbericht.

Andreas Herrmann, zijn nieuwe technisch directeur, deelt dat enthousiasme: "Kazeem zal ons aanvalsspel verrijken dankzij zijn snelheid, zijn efficiëntie in één-tegen-één en zijn polyvalentie. We zien hem als een speler van hoge kwaliteit met een groot potentieel. Zijn carrière is de voorbije tijd niet verlopen zoals we hadden gehoopt, maar we zijn ervan overtuigd dat hij bij ons de ideale voorwaarden vindt om opnieuw te lanceren."



