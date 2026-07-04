Wat is de rol van Axel Witsel op dit WK? "Papi? Nee hé!" - Soort van assistent ook

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Seattle
| 1 reacties
Wat is de rol van Axel Witsel op dit WK? "Papi? Nee hé!" - Soort van assistent ook
Foto: © photonews
Word fan van België! 2656

Axel Witsel blijft op dit WK voor de Rode Duivels vooral een ervaren rot die vanuit de achtergrond het team ondersteunt. De middenvelder kwam nog niet in actie, maar blijft geduldig wachten op zijn kans. “De dag dat ik niet meer hoop te spelen, kan ik beter stoppen”, klinkt het eerlijk.

De 36-jarige Witsel begrijpt tegelijk de keuzes van de bondscoach. In drie van de vier wedstrijden kwam België immers op achterstand, waardoor er vaak aanvallend werd ingegrepen. “Dan is het logisch dat er aanvallende spelers worden ingebracht. Als je mij brengt, is het niet meteen om doelpunten te maken, maar ik hoop wel nog op mijn kansen.”

Oudere spelers fungeren als klankbord

Ondanks zijn beperkte speelminuten blijft Witsel een belangrijke figuur binnen de spelersgroep. Zijn rol situeert zich vooral naast het veld, waar hij als ervaren international een klankbord vormt voor de staf en de jongere spelers.

Die invloed werd ook tijdens de wedstrijd tegen Senegal zichtbaar, toen Witsel zelfs even naast de bondscoach zat en tactisch meedacht. “Ik heb enkel gezegd dat we hoger moesten gaan druk zetten. Dat was alles. Dat gebeurde wel in het laatste deel van de wedstrijd”, legt hij uit. “De coach praat niet alleen met mij, maar ook met Lukaku, De Bruyne, Courtois en Meunier. De oudere spelers fungeren als een soort klankbord.”

Met een knipoog omschrijft Witsel zijn rol binnen de groep. “Ik probeer wat te helpen waar ik kan. Als papi? Nee hé! Eerder als ‘tonton’. Papi klinkt te oud", zei  hij lachend. “Ik praat ook met de jongeren en probeer hen bij te staan.”

VS is sterker geworden

Witsel benadrukt ook dat dit WK totaal anders verloopt dan eerdere toernooien. De achtste finale tegen de Verenigde Staten wordt een compleet andere wedstrijd dan de oefeninterland in maart. “Zij zijn sterker geworden. Ze zijn technischer en zetten hoger druk. En het stadion zal volledig achter hen staan. Dat maakt het heel anders.”

De middenvelder verwijst ook naar het WK 2014, waar België eveneens de VS trof in een spectaculaire match in Brazilië. “Dat was een gekke wedstrijd, maar ook een heel andere context. Dit is opnieuw iets volledig anders.”

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Axel Witsel

Meer nieuws

Dodi Lukebakio verdedigt 'broer' met hand en tand en geeft ook uitleg voor mindere vorm

Dodi Lukebakio verdedigt 'broer' met hand en tand en geeft ook uitleg voor mindere vorm

20:40
Familiedrama treft Belgische commentator in de VS, Witsel en Lukebakio brengen steun over

Familiedrama treft Belgische commentator in de VS, Witsel en Lukebakio brengen steun over

19:20
Amerikaanse analist ziet groot voordeel VS tegen Rode Duivels: "Wij zijn véél atletischer dan België"

Amerikaanse analist ziet groot voordeel VS tegen Rode Duivels: "Wij zijn véél atletischer dan België"

19:00
1
"We kunnen België overmeesteren en letterlijk overlopen"

"We kunnen België overmeesteren en letterlijk overlopen"

16:10
9
 Harry Kane en co vrezen slapeloze nacht voor clash met gastland

 Harry Kane en co vrezen slapeloze nacht voor clash met gastland

20:20
Verrassing van formaat: Arsenal heeft akkoord met club over... Leandro Trossard

Verrassing van formaat: Arsenal heeft akkoord met club over... Leandro Trossard

17:40
1
Juventus neemt opvallende beslissing over Loïs Openda

Juventus neemt opvallende beslissing over Loïs Openda

15:00
1
Frankrijk krijgt heel slecht nieuws vlak voor duel met Paraguay

Frankrijk krijgt heel slecht nieuws vlak voor duel met Paraguay

18:30
Steven Defour zou stevig ingrijpen en Vanaken uit ploeg halen bij Rode Duivels: dit is waarom

Steven Defour zou stevig ingrijpen en Vanaken uit ploeg halen bij Rode Duivels: dit is waarom

14:00
11
Gent speelt gelijk met kapitein Burgess - Standard houdt schietoefeningen

Gent speelt gelijk met kapitein Burgess - Standard houdt schietoefeningen

18:59
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 04/07: Olaigbe

Transfernieuws en Transfergeruchten 04/07: Olaigbe

17:20
Slecht nieuws? Supercomputer voorspelt volgende tegenstander Rode Duivels en kans op eindwinst

Slecht nieuws? Supercomputer voorspelt volgende tegenstander Rode Duivels en kans op eindwinst

12:40
1
OFFICIEEL: Belgisch talent vervangt Julien Duranville bij FC Basel

OFFICIEEL: Belgisch talent vervangt Julien Duranville bij FC Basel

17:20
Hallucinant: ticketprijzen voor België-VS schieten door het dak

Hallucinant: ticketprijzen voor België-VS schieten door het dak

13:20
1
Eerste oefenmatch geen succes: Vítor Bruno kiest meteen voor opvallende experimenten bij Anderlecht

Eerste oefenmatch geen succes: Vítor Bruno kiest meteen voor opvallende experimenten bij Anderlecht

16:10
4
Thomas Meunier versiert transfer op het WK

Thomas Meunier versiert transfer op het WK

11:00
1
🎥 Belgisch talent van PSV eist hoofdrol op in eerste oefenmatch van Antwerp

🎥 Belgisch talent van PSV eist hoofdrol op in eerste oefenmatch van Antwerp

15:30
1
Rode Duivels nemen afscheid van opvallende pion: "Dankbaar dat je bij ons was"

Rode Duivels nemen afscheid van opvallende pion: "Dankbaar dat je bij ons was"

10:30
FIFA stond op punt WK-kraker helemaal om te gooien

FIFA stond op punt WK-kraker helemaal om te gooien

14:30
WK 2026: alle achtste finales én mogelijke weg van België

WK 2026: alle achtste finales én mogelijke weg van België

09:30
Opvallend: drie basisspelers trainen niet mee bij Rode Duivels

Opvallend: drie basisspelers trainen niet mee bij Rode Duivels

07:20
'STVV pakt uit met komst van 'Best Young Player' van Japan'

'STVV pakt uit met komst van 'Best Young Player' van Japan'

12:00
Anderlecht denkt aan miljoenenpiste uit de MLS

Anderlecht denkt aan miljoenenpiste uit de MLS

11:30
4
WK-LIVE 4/7: Alle 1/8e finales bekend en Rode Duivels nemen afscheid

WK-LIVE 4/7: Alle 1/8e finales bekend en Rode Duivels nemen afscheid

10:45
Jackpot voor KV Mechelen: middenvelder voor 6 miljoen euro naar Engeland

Jackpot voor KV Mechelen: middenvelder voor 6 miljoen euro naar Engeland

10:00
5
Deze Rode Duivel krijgt de bediening niet meer in handen: "We hebben hem op de bank gezet"

Deze Rode Duivel krijgt de bediening niet meer in handen: "We hebben hem op de bank gezet"

22:25
2
Acht spelers positief getest bij dopingcontrole op het WK

Acht spelers positief getest bij dopingcontrole op het WK

08:55
Geen enkel schot op doel: Colombia heeft geen kind aan Ghana

Geen enkel schot op doel: Colombia heeft geen kind aan Ghana

08:25
1
Van der Elst is hard voor Rode Duivel met torenhoge verwachtingen: "Tot nu toe is het niets dit toernooi"

Van der Elst is hard voor Rode Duivel met torenhoge verwachtingen: "Tot nu toe is het niets dit toernooi"

21:55
7
Argentinië en Messi ontsnappen na ongeziene WK-thriller tegen Kaapverdië

Argentinië en Messi ontsnappen na ongeziene WK-thriller tegen Kaapverdië

07:54
1
In maart speelden de Rode Duivels de VS nog van het veld: wat is er veranderd intussen? Analyse

In maart speelden de Rode Duivels de VS nog van het veld: wat is er veranderd intussen?

03/07
2
'KAA Gent heeft Deens spits op de radar, maar moet de concurrentie aangaan met Serie A-club'

'KAA Gent heeft Deens spits op de radar, maar moet de concurrentie aangaan met Serie A-club'

07:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 03/07: Ejuke - Postecoglou - Onana - Brown - Ake - Allegri - Moreira

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/07: Ejuke - Postecoglou - Onana - Brown - Ake - Allegri - Moreira

23:30
Moesten de Duivels nu zo zwoegen tegen deze ploeg? Egypte ontsnapt na penalty's, geen heldenrol voor Ryan

Moesten de Duivels nu zo zwoegen tegen deze ploeg? Egypte ontsnapt na penalty's, geen heldenrol voor Ryan

22:55
'Anderlecht klaar om te shoppen in La Liga en bereidt bod van 4 miljoen euro op ex-speler Antwerp voor'

'Anderlecht klaar om te shoppen in La Liga en bereidt bod van 4 miljoen euro op ex-speler Antwerp voor'

23:30
1
Zlatan Ibrahimovic zwaar onder de indruk van Rode Duivels

Zlatan Ibrahimovic zwaar onder de indruk van Rode Duivels

03/07

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 1/8 Finales
Canada Canada 0-3 Marokko Marokko
Paraguay Paraguay 23:00 Frankrijk Frankrijk
Brazilië Brazilië 05/07 Noorwegen Noorwegen
Mexico Mexico 06/07 Engeland Engeland
Portugal Portugal 06/07 Spanje Spanje
Verenigde Staten Verenigde Staten 07/07 België België
Argentinië Argentinië 07/07 Egypte Egypte
Zwitserland Zwitserland 07/07 Colombia Colombia

Nieuwste reacties

Bierbrood Bierbrood over Amerikaanse analist ziet groot voordeel VS tegen Rode Duivels: "Wij zijn véél atletischer dan België" Eldonte Eldonte over "Dit zie ik graag!" - Bondscoach Garcia komt terug op heel opmerkelijk moment in de match We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Club Brugge draait achterstand om, KRC Genk maakt indruk Geert66 Geert66 over 'Anderlecht troeft Cercle af en legt bod van zeven miljoen euro neer in Italië' Dostojewski Dostojewski over "We kunnen België overmeesteren en letterlijk overlopen" mantoch mantoch over Wat is de rol van Axel Witsel op dit WK? "Papi? Nee hé!" - Soort van assistent ook Soloria Soloria over Eerste oefenmatch geen succes: Vítor Bruno kiest meteen voor opvallende experimenten bij Anderlecht theojana theojana over KV Mechelen neemt opvallende besluiten: verdediger mag blijven, spits moet weg André Coenen André Coenen over Standard zet belangrijke stap richting overname theojana theojana over Jackpot voor KV Mechelen: middenvelder voor 6 miljoen euro naar Engeland Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved