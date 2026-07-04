Wat is de rol van Axel Witsel op dit WK? "Papi? Nee hé!" - Soort van assistent ook

Axel Witsel blijft op dit WK voor de Rode Duivels vooral een ervaren rot die vanuit de achtergrond het team ondersteunt. De middenvelder kwam nog niet in actie, maar blijft geduldig wachten op zijn kans. “De dag dat ik niet meer hoop te spelen, kan ik beter stoppen”, klinkt het eerlijk.

De 36-jarige Witsel begrijpt tegelijk de keuzes van de bondscoach. In drie van de vier wedstrijden kwam België immers op achterstand, waardoor er vaak aanvallend werd ingegrepen. “Dan is het logisch dat er aanvallende spelers worden ingebracht. Als je mij brengt, is het niet meteen om doelpunten te maken, maar ik hoop wel nog op mijn kansen.”

Oudere spelers fungeren als klankbord

Ondanks zijn beperkte speelminuten blijft Witsel een belangrijke figuur binnen de spelersgroep. Zijn rol situeert zich vooral naast het veld, waar hij als ervaren international een klankbord vormt voor de staf en de jongere spelers.

Die invloed werd ook tijdens de wedstrijd tegen Senegal zichtbaar, toen Witsel zelfs even naast de bondscoach zat en tactisch meedacht. “Ik heb enkel gezegd dat we hoger moesten gaan druk zetten. Dat was alles. Dat gebeurde wel in het laatste deel van de wedstrijd”, legt hij uit. “De coach praat niet alleen met mij, maar ook met Lukaku, De Bruyne, Courtois en Meunier. De oudere spelers fungeren als een soort klankbord.”

Met een knipoog omschrijft Witsel zijn rol binnen de groep. “Ik probeer wat te helpen waar ik kan. Als papi? Nee hé! Eerder als ‘tonton’. Papi klinkt te oud", zei hij lachend. “Ik praat ook met de jongeren en probeer hen bij te staan.”

VS is sterker geworden

Witsel benadrukt ook dat dit WK totaal anders verloopt dan eerdere toernooien. De achtste finale tegen de Verenigde Staten wordt een compleet andere wedstrijd dan de oefeninterland in maart. “Zij zijn sterker geworden. Ze zijn technischer en zetten hoger druk. En het stadion zal volledig achter hen staan. Dat maakt het heel anders.”





De middenvelder verwijst ook naar het WK 2014, waar België eveneens de VS trof in een spectaculaire match in Brazilië. “Dat was een gekke wedstrijd, maar ook een heel andere context. Dit is opnieuw iets volledig anders.”