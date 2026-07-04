WK 2026: alle achtste finales én mogelijke weg van België

De achtste finales van het WK zijn volledig bekend. Zestien landen maken nog kans op de wereldtitel en dat levert meteen enkele bijzonder aantrekkelijke affiches op. Voor België wacht opnieuw een duel met de Verenigde Staten, met daarna mogelijk een kraker tegen Portugal of Spanje.

Canada en Marokko openen de achtste finales

De eerste wedstrijd wordt zaterdag 4 juli om 19 uur gespeeld in Houston. Canada neemt het daar op tegen Marokko. Beide landen krijgen zo meteen de kans om zich bij de laatste acht te scharen. Later op de avond, om 23 uur, staat in Philadelphia het duel tussen Paraguay en Frankrijk op het programma.

De winnaars van die twee wedstrijden komen elkaar tegen in de kwartfinales. Die partij wordt op donderdag 9 juli om 22 uur afgewerkt. Frankrijk lijkt op papier de grootste naam in dat deel van het schema, maar het WK heeft al vaker aangetoond dat reputaties niet altijd doorslaggevend zijn.

Brazilië treft Noorwegen

Zondag 5 juli komt Brazilië in actie. De Zuid-Amerikaanse grootmacht neemt het om 22 uur in New York op tegen Noorwegen. De winnaar van die ontmoeting speelt in de kwartfinales tegen Mexico of Engeland.

Mexico en Engeland staan in de nacht van zondag op maandag tegenover elkaar. De wedstrijd begint om 2 uur Belgische tijd en wordt gespeeld in Mexico-City. Ook dat belooft een interessante confrontatie te worden, met een thuisland dat op de steun van het publiek kan rekenen en een Engelse ploeg die traditioneel met hoge verwachtingen aan een groot tornooi begint. De kwartfinale in dat deel van het speelschema staat gepland voor zaterdag 11 juli om 23 uur.

Rode Duivels opnieuw tegenover de Verenigde Staten

Voor de Belgische supporters wordt het vooral uitkijken naar de nacht van maandag 6 op dinsdag 7 juli. Om 2 uur nemen de Rode Duivels het in Seattle op tegen de Verenigde Staten. België treft daarmee een tegenstander die het nog maar enkele maanden geleden al in de ogen keek.





In maart speelden beide landen een oefenwedstrijd in Atlanta. De Rode Duivels wonnen toen overtuigend met 2-5. Dat resultaat zal vertrouwen geven, maar vormt geen garantie voor een nieuwe overwinning. Bovendien spelen de Amerikanen voor eigen publiek en zullen ze gebrand zijn op revanche.

België weet dus wat het kan verwachten. De Verenigde Staten beschikken over veel intensiteit en zullen waarschijnlijk proberen om vanaf het begin druk te zetten. Voor de Rode Duivels wordt het zaak om rustig te blijven, de ruimtes goed te benutten en efficiënter om te springen met de kansen, wat in het verleden niet altijd het geval was.

The Round of 16 is set ✔️#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026

Portugal of Spanje als mogelijke volgende tegenstander

Bij kwalificatie wacht België een bijzonder zware kwartfinale. De winnaar van Verenigde Staten-België neemt het namelijk op tegen Portugal of Spanje. Die twee Europese toplanden treffen elkaar maandag 6 juli om 21 uur in Dallas.

Een Belgische zege tegen de Verenigde Staten zou dus meteen een nieuwe topaffiche opleveren. Portugal en Spanje behoren allebei tot de sterkste landen in het tornooi en beschikken over veel technische kwaliteit. De kwartfinale wordt op vrijdag 10 juli om 21 uur gespeeld.

Argentinië, Egypte, Zwitserland en Colombia sluiten af

De laatste twee achtste finales staan dinsdag 7 juli op het programma. Om 18 uur neemt Argentinië het in Atlanta op tegen Egypte. Vier uur later volgt in Vancouver de ontmoeting tussen Zwitserland en Colombia.

De winnaars van die wedstrijden spelen op zondag 12 juli om 3 uur tegen elkaar. Daarna zijn alle kwartfinalisten bekend en begint de echte eindfase van het WK.