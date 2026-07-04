Steven Defour zou stevig ingrijpen en Vanaken uit ploeg halen bij Rode Duivels: dit is waarom

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 3 reacties
Steven Defour zou stevig ingrijpen en Vanaken uit ploeg halen bij Rode Duivels: dit is waarom
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De miraculeuze comeback tegen Senegal verbloemde niet dat de Rode Duivels opnieuw lang met problemen kampten. Steven Defour pleit daarom voor stevige ingrepen tegen de Verenigde Staten, met een andere veldbezetting én enkele opvallende keuzes. Hij zou onder meer Vanaken op de bank zetten.

De Rode Duivels kropen tegen Senegal door het oog van de naald. In de 85e minuut zetten ze een comeback in na een 2-0-achterstand. Niemand die nog een cent op de Duivels zou gezet hebben, maar toch flikten ze het: 3-2-eindstand.

Het zorgde voor een bijzonder speciaal verhaal en veel emoties, maar het hoeft niet nog eens zo nipt te worden. In de achtste finales, wanneer de Verenigde Staten aan de beurt komen, moet het beter. In de eerste 85 minuten van de wedstrijd tegen Senegal liep er opnieuw te veel mis. 

De manier waarop de kwalificatie tot stand kwam, kan het vertrouwen binnen de groep wel een stevige boost geven. Tegelijk mag de spectaculaire slotfase de eerdere problemen niet volledig naar de achtergrond verdringen. België gaf opnieuw veel ruimte weg, had moeite om de controle te bewaren en kon aanvallend lange tijd amper gevaar creëren.

Tegen de Verenigde Staten, die met veel intensiteit en energie spelen, kunnen zulke zwakke fases nog zwaarder worden afgestraft. Garcia staat daarom voor belangrijke keuzes in zijn basiself en zijn veldbezetting.

"Mocht ik Garcia zijn, dan zou ik nu toch eens een grondige analyse maken van die eerste vier wedstrijden", zegt Steven Defour in Het Belang van Limburg. De voormalige trainer van KV Mechelen ziet dat er achteraan nog steeds problemen zijn.

Defour ziet hetzelfde pijnpunt terugkeren

"In de defensieve omschakeling zijn we gewoon niet sterk genoeg om met vier verdedigers te spelen. Dat is al het hele WK ons grote pijnpunt. De ruimtes tussen onze verdedigers zijn te groot", gaat hij verder.

Defour vindt dan ook dat Garcia niet alleen kritisch moet terugblikken, maar tegen de Verenigde Staten ook effectief moet ingrijpen. De voormalige Rode Duivel schuift daarbij meteen een concreet alternatief naar voren.

Pleidooi voor drie centrale verdedigers

"Ik pleit dan ook voor een derde centrale verdediger. In de oefenwedstrijd tegen Kroatië werkte dat uitstekend. Waarom zouden we dat op het WK dan niet gebruiken? Achteraan zou ik nu kiezen voor Ngoy, Mechele en Onana, met De Cuyper en Moreira als offensief ingestelde wingbacks."

De aanpassing in de defensie is voor Defour echter maar een deel van de oplossing. Ook op het middenveld en in de aanval zou hij enkele keuzes herbekijken, zeker na de problemen die België tegen Senegal ondervond wanneer het zelf niet de controle over de bal had.

Ook wijzigingen op middenveld en in aanval?

"De wedstrijd tegen Senegal heeft aangetoond dat ons middenveld het moeilijk krijgt tegen ploegen die het balbezit opeisen. Dan moeten De Bruyne, Vanaken en Tielemans achter de bal aanlopen en daar liggen hun kwaliteiten niet. Daarom zou ik nu voor Raskin kiezen in plaats van Vanaken. In de aanval koppel ik Trossard aan Fernandez-Pardo. Tenzij Lukaku ondertussen fit genoeg is om te starten natuurlijk", besluit hij.

3 reacties
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