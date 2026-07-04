Opvallend: drie basisspelers trainen niet mee bij Rode Duivels

Brandon Morren Florent Malice
Brandon Morren en Florent Malice vanuit Seattle
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Opvallend: drie basisspelers trainen niet mee bij Rode Duivels
Foto: © photonews
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Hier is het laatste nieuws uit Seattle, waar drie Rode Duivels de groepstraining hebben gemist. De KBVB laat weten dat het gaat om het doseren van de belasting.

Daags na België-Senegal stond er een lichtere trainingssessie op het programma, beperkt tot de invallers en een handvol spelers die de zestiende finale wel degelijk speelden maar extra wilden werken aan hun conditie. Dat was onder meer het geval bij een lachende Jérémy Doku, ondanks zijn moeilijke match – een goed teken – en bij Charles De Ketelaere.

Deze vrijdag was er dan weer een terugkeer naar een normaal trainingsprogramma. Alleen waren er enkele afwezigen. Leandro Trossard, Kevin De Bruyne en Brandon Mechele, alle drie onbetwiste basisspelers op dit WK, trainden niet mee met de groep.

Fysieke belasting wordt gemanaged bij Trossard, Mechele en KDB

Moeten we ons zorgen maken? Volgens de bond niet. Het gaat opnieuw om het beheren van de trainingsbelasting (“load management”), een aanpak die de medische staf sinds het begin van het toernooi regelmatig toepast. Voor Trossard, die al een zwaar seizoen achter de rug heeft, is het al de tweede training die hij om die reden aan zich voorbij laat gaan.

Op de persconferentie was het Maxim De Cuyper die de pers te woord stond. De linksachter van Brighton & Hove Albion blikte vooruit op de wedstrijd van maandag tegen de VS en stelde dat België “ballen aan het lijf zal moeten hebben” tegenover 65.000 vijandige supporters.


Deze zaterdag, op de nationale feestdag in de VS, verschijnen Axel Witsel en Dodi Lukebakio voor de pers, rond 9u lokale tijd, 18u Belgische tijd.

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