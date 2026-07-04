"We kunnen België overmeesteren en letterlijk overlopen"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 7 reacties
"We kunnen België overmeesteren en letterlijk overlopen"
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Bij de Verenigde Staten groeit het vertrouwen voor de achtste finale tegen België. Voormalig international en analist Stuart Holden ziet duidelijke zwaktes bij de Rode Duivels en gaat bijzonder ver in zijn voorspelling: volgens hem kan Team USA België zelfs overlopen.

Dinsdag 7 juli, om 2u 's ochtends, spelen de Rode Duivels hun achtste finale op het WK tegen de Verenigde Staten. Door de spectaculaire 3-2-overwinning tegen Senegal konden de Duivels vertrouwen tanken, maar ook bij de Verenigde Staten geloven ze volop in hun nationale ploeg.

Zoveel zelfs dat analisten opvallende uitspraken zijn beginnen doen. De naam Stuart Holden doet misschien een belletje rinkelen, maar waarschijnlijk niet. De intussen 40-jaar oude analist van Fox Sports verzamelde als speler 25 caps voor de VS. Hij was actief bij onder meer Bolton en Sheffield Wednesday. 

Amerikaans vertrouwen groeit voor duel met België

Holden ziet bij de Verenigde Staten dan ook voldoende redenen om met vertrouwen naar de confrontatie met België toe te leven. Volgens hem teren de Rode Duivels nog deels op de reputatie van hun voormalige gouden generatie, terwijl enkele boegbeelden niet langer het niveau van hun beste jaren halen.

"België had een gouden generatie met spelers zoals Lukaku, De Bruyne en Eden Hazard. Ze werden prachtig derde op het WK in 2018. Maar in 2022 in Qatar vlogen ze er al uit in de groepsfase. De Bruyne en Lukaku zijn er nog steeds maar ze zijn niet meer dezelfde versies van zichzelf", wordt hij geciteerd door Het Nieuwsblad.

VS volgens Holden fysiek in het voordeel

Volgens Holden mag de VS blij zijn dat het tegen België speelt, en niet het alternatief. "Spelen tegen België is beter dan tegen Senegal. Senegal heeft wel die sterke fysieke capaciteit die de Amerikaanse atletische vermogens kunnen evenaren. Wij zijn atletisch beter dan België. Dat is de kracht van ons team."

Holden beperkt zich niet tot kritiek op de Belgische sterspelers. De voormalige middenvelder denkt dat vooral het fysieke verschil doorslaggevend kan worden en schuift de Verenigde Staten daarom zelfs voorzichtig naar voren als favoriet.

"We kunnen België overmeesteren en letterlijk overlopen. Technisch gezien denk ik dat ze een paar spelers hebben die man-tegen-man waarschijnlijk iets beter zijn. Maar onze spirit, onze identiteit, onze samenhorigheid en vooral ons atletisch vermogen ons het voordeel zal geven. De VS is hier zelfs een beetje de favoriet", besluit Holden.

7 reacties
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