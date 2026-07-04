Moeten we ons zorgen maken? Drie basisspelers Rode Duivels met vraagtekens achter hun naam

De Rode Duivels werken in Seattle verder toe naar de cruciale achtste finale tegen de Verenigde Staten, maar achter de schermen blijft er twijfel bestaan over de fysieke paraatheid van enkele sleutelspelers. Kevin De Bruyne, Leandro Trossard en Brandon Mechele trainden opnieuw niet voluit.

Hoewel de drie Rode Duivels opnieuw buiten verschenen, gebeurde dat achter gesloten deuren en zonder volwaardige groepstraining. Volgens de Belgische voetbalbond gaat het om het zorgvuldig doseren van de belasting, een aanpak die tijdens dit WK al vaker werd toegepast.

Nog niet zeker hoe fit ze zijn voor VS

Toch verdwijnen de vraagtekens niet zomaar. De medische staf zal pas na de training een definitieve evaluatie maken van hun toestand. Pas dan wordt duidelijk of de drie spelers volledig inzetbaar zijn voor de clash met de Verenigde Staten.

Opvallend is vooral de situatie van Kevin De Bruyne, die ondanks zijn status als absolute sleutelspeler opnieuw individueel werd afgezonderd. Ook Leandro Trossard, die al een zwaar seizoen achter de rug heeft en in eerdere WK-sessies al rust kreeg, blijft onder strikte monitoring.

Drie basisspelers

Brandon Mechele is de derde naam op het lijstje van twijfelgevallen. De verdediger werd eerder wel als vaste waarde gebruikt op dit toernooi, maar ook hij werd nu tijdelijk uit de groepstraining gehaald om fysieke overbelasting te vermijden.

De KBVB benadrukt dat er geen sprake is van blessures, maar eerder van een preventieve aanpak om spelers fris te houden in een druk speelschema. Toch groeit de spanning richting de wedstrijd, zeker omdat het om drie basisspelers gaat.



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Met nog iets meer dan 48 uur tot de aftrap tegen de Verenigde Staten blijft het dus afwachten of De Bruyne, Trossard en Mechele volledig fit aan de aftrap zullen verschijnen of alsnog extra tijd nodig hebben om speelklaar te raken.