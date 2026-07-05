Axel Witsel geeft één van de sleutels voor USA-België prijs

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Seattle
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Axel Witsel geeft één van de sleutels voor USA-België prijs
Foto: © photonews

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Op zijn 37ste is Axel Witsel op dit WK 2026 bijna een officieuze assistent van Rudi Garcia én een belangrijke schakel in de kleedkamer. Zijn mening over de wedstrijd van maandag weegt dan ook zwaar.

Zo zagen we tijdens België-Senegal Axel Witsel overleggen met de bondscoach en zijn mening geven over de te volgen aanpak. Hij is niet de enige veteraan in dat geval.

"De coach praat met alle anciens: Romelu, Thibaut, Kevin, Thomas en ik", verzekert Witsel. Vijf spelers die overeenkomen met de befaamde "raad der wijzen" die Rudi Garcia wilde opzetten om hem te helpen bij de dagelijkse leiding van de groep.

Of Axel Witsel na zijn carrière trainer wil worden, is niet bekend, maar hij is ook de enige van de vijf anciens die in dit toernooi nog geen minuut heeft gespeeld (wat hem uiteraard niet zint) en heeft dus meer tijd om de zaken te analyseren. Dat zal ook zo zijn tegen de Verenigde Staten.

"Ik denk dat het een ploeg wordt die vergelijkbaar is met die van 2014, in die zin dat ze toen al veel intensiteit brachten. Maar ze zijn op technisch en fysiek vlak vooruitgegaan en natuurlijk spelen ze thuis, waardoor ze er nog meer intensiteit in zullen leggen", aldus Witsel.

Axel Witsel weet dat de start van de wedstrijd cruciaal wordt

"Moeten we ons daaraan aanpassen? We moeten trouw blijven aan onze spelprincipes", gaat hij verder. "Ik denk niet dat we ons per se moeten aanpassen aan het feit dat zij bijvoorbeeld met drie achterin spelen. We hebben de wapens om hen pijn te doen en dat hebben we in maart ook al gedaan, al zal het nu een andere context zijn".

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Toch ziet Witsel een paar belangrijke punten: "We zullen misschien wat vaker de diepte moeten zoeken, want achterin zijn ze niet de snelsten. Er zullen kansen liggen, maar zij hebben ook topspelers zoals McKennie en Pulisic. Vanuit mijn oogpunt wordt de start van de wedstrijd heel belangrijk", besluit de intussen ex-verdediger van Girona. Dat komt slecht uit: op dit WK hebben de Rode Duivels de neiging om hun wedstrijden heel slecht te beginnen...

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