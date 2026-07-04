Gent speelt gelijk met kapitein Burgess - Standard houdt schietoefeningen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Gent speelt gelijk met kapitein Burgess - Standard houdt schietoefeningen
Foto: © photonews

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Club Brugge en KRC Genk hebben hun voorbereiding op het nieuwe seizoen met een overwinning ingezet. Blauw-Zwart haalde het met 4-2 van KV Kortrijk, terwijl Genk op het veld van Eendracht Termien met 1-5 won.

Johan Walckiers

Standard vlot voorbij Verlaine met ruime oefenzege: 0-7

Standard heeft geen spaan heel gelaten van streekgenoot RCS Verlaine in een oefenwedstrijd. Tegen de vijfdeklasser uit de Derde Afdeling boekten de Rouches een overtuigende 0-7-zege en kende het duel nooit echt spanning.

De Luikenaars namen meteen het heft in handen en hadden aan één helft genoeg om de wedstrijd te beslissen. Tobias Mohr zette de toon, terwijl ook Bernard Nguene zich met twee doelpunten liet opmerken. Nieuwkomer Bruny Nsimba maakte eveneens indruk en pikte zijn goaltje mee voor de pauze.

Na de rust ging Standard op hetzelfde elan verder, al zakte het tempo iets. Toch bleef de bezoekersploeg vlot de weg naar doel vinden. Mtitongo, Nkada en Kalonji zorgden er in de tweede helft voor dat de score verder werd opgetrokken tot forfaitcijfers.

De oefenpartij leverde zo een duidelijke en logische zege op voor Standard, dat weinig problemen kende met de bescheiden tegenstander. Voor de Rouches was het vooral een ideale gelegenheid om automatismen te verfijnen en enkele spelers wedstrijdritme te laten opdoen.
 

Johan Walckiers

AA Gent houdt gelijkspel over aan oefenduel met AZ

AA Gent heeft in een oefenwedstrijd met 3-3 gelijkgespeeld op het veld van het Nederlandse AZ. Trainer Rik De Mil stuurde in de eerste helft een elftal tussen de lijnen dat sterk doet denken aan zijn voorlopige basisploeg voor het nieuwe seizoen.

De Buffalo's gingen rusten bij een 1-1-tussenstand. Kanga nam de Gentse treffer voor zijn rekening. Opvallend was dat nieuwkomer Christian Burgess opnieuw de aanvoerdersband droeg. Davy Roef, normaal gezien de kapitein, kampt nog met lichte hinder. De doelman traint wel voluit mee, maar kwam nog niet in actie.

Na de pauze wisselde De Mil op één uitzondering na zijn volledige ploeg. Enkel doelman Kjell Peersman bleef tussen de palen staan. Hugo Gambor en Max Dean vonden in de tweede helft nog de weg naar doel, waardoor Gent uiteindelijk een 3-3-gelijkspel uit de brand sleepte.

Opstelling eerste helft: Peersman - Lopes, Burgess, Van der Heyden - Skóras, Ito, De Vlieger, Delorge, Araujo - Goore, Kanga.

Opstelling tweede helft: Peersman - Gambor, Volckaert, Diallo - Sonko, El Âdfaoui, Asselman, Omgba, Cooman - Cissé, Dean.

Club Brugge en KRC Genk hebben hun voorbereiding op het nieuwe seizoen met een overwinning ingezet. Blauw-Zwart haalde het met 4-2 van KV Kortrijk, terwijl Genk op het veld van Eendracht Termien met 1-5 won.

Club Brugge keert achterstand om

Club Brugge begon niet ideaal aan zijn eerste oefenwedstrijd. KV Kortrijk kwam op voorsprong via Adinany, waardoor de Bruggelingen meteen moesten reageren. Blauw-Zwart nam daarna de controle over en wist de achterstand nog om te buigen.

Bjorn Meijer, Shandre Campbell, Ludovit Reis en Romeo Vermant namen de Brugse doelpunten voor hun rekening. Club trok zo met 4-2 aan het langste eind en kon de voorbereiding met een positief resultaat aanvatten.

De eerste oefenwedstrijden staan traditioneel vooral in het teken van speelminuten verdelen en automatismen opbouwen. Toch zal de technische staf tevreden zijn dat de ploeg na de vroege achterstand nog vier keer tot scoren kwam.

Voor verschillende spelers was het bovendien een eerste gelegenheid om zich opnieuw te tonen richting de start van het seizoen. Club Brugge - KV Kortrijk is overigens ook de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen op 8 augustus.

Genk meteen dominant

Ook KRC Genk werkte zaterdag zijn eerste wedstrijd van de voorbereiding af. Na een intensieve trainingsweek trok de ploeg van Nicky Hayen naar Eendracht Termien. De Limburgers namen vanaf het begin het initiatief en bouwden voor de rust al een ruime voorsprong uit.

Robin Mirisola opende na negen minuten de score na voorbereidend werk van Bryan Heynen. Daarna was het de beurt aan Ayumu Yokoyama, die twee keer raak trof. Vlak voor de pauze zorgde Jelle Driessen voor de 0-4 met een voorzet die rechtstreeks in doel verdween.

Na de rust gooide Hayen zijn elftal bijna volledig om. Alleen doelman Emile Doucouré bleef staan. Termien kon nog milderen via voormalig Genk-speler Arne Cuypers, maar het slotakkoord was voor de bezoekers. De jonge Kiyan Achahbar legde de 1-5-eindstand vast.

Zowel Club Brugge als Genk verzamelde zo vertrouwen in de eerste oefenpartij. De uitslagen zijn in deze fase nog ondergeschikt, maar beide teams konden wel meteen veel spelers minuten geven en aanvallend meerdere keren toeslaan.

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