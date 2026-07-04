Gent speelt gelijk met kapitein Burgess - Standard houdt schietoefeningen

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Club Brugge en KRC Genk hebben hun voorbereiding op het nieuwe seizoen met een overwinning ingezet. Blauw-Zwart haalde het met 4-2 van KV Kortrijk, terwijl Genk op het veld van Eendracht Termien met 1-5 won.