Juventus neemt opvallende beslissing over Loïs Openda

Loïs Openda lijkt deze zomer te mogen uitkijken naar een nieuwe club. De 26-jarige Belgische aanvaller kon zijn eerste seizoen bij Juventus nooit helemaal naar zijn hand zetten en zou volgens Fichajes.com op de lijst van mogelijke vertrekkers staan.

Juventus wil aanvallende kern vernieuwen

Juventus plant stevige veranderingen na een teleurstellend seizoen. De Italiaanse grootmacht wist zich niet te plaatsen voor de Champions League en zal volgend seizoen in de Europa League uitkomen. Vooral in de aanval wil de clubleiding ingrijpen, met Randal Kolo Muani als een van de belangrijkste transferdoelwitten.

Om ruimte te maken in de kern mogen enkele spelers vertrekken. Openda zou een van de belangrijkste kandidaten zijn. De Rode Duivel kwam aanvankelijk op huurbasis over van RB Leipzig, maar aan die overeenkomst was een verplichte aankoopoptie van ongeveer 43 miljoen euro gekoppeld.

Die investering leverde voorlopig niet het gewenste rendement op. Openda kwam in totaal 34 keer in actie voor Juventus, maar vond slechts twee keer de weg naar doel. Daardoor raakte hij steeds verder uit beeld en miste hij uiteindelijk ook de WK-selectie van bondscoach Rudi Garcia.

Juventus staat open voor uitleenbeurt

Juventus beseft dat het bijzonder moeilijk wordt om de volledige transfersom meteen te recupereren. Een tijdelijke uitleenbeurt zou daarom eveneens bespreekbaar zijn. De club hoopt dat Openda elders opnieuw vertrouwen en marktwaarde kan opbouwen, terwijl zijn salaris minstens gedeeltelijk wordt uitgespaard.

Volgens La Gazzetta dello Sport zijn er vier mogelijke bestemmingen. Vanuit Frankrijk zouden Lens, Olympique Lyon en Rennes belangstelling tonen. Vooral een terugkeer naar Lens valt op: daar beleefde Openda eerder een bijzonder succesvolle periode.





Ook Coventry City wordt genoemd. De Engelse club promoveerde naar de Premier League en zou extra snelheid en diepgang aan de aanval willen toevoegen.

Openda ligt bij Juventus nog onder contract tot juni 2030. Transfermarkt schat zijn marktwaarde momenteel op 25 miljoen euro. De komende weken moeten duidelijk maken of Juventus kiest voor een definitieve verkoop of een uitleenconstructie om de carrière van de Belg opnieuw op gang te brengen.