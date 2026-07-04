Thomas Meunier versiert transfer op het WK: verdediger is rond met Spaanse club

Thomas Meunier lijkt na zijn vertrek bij Lille snel een nieuwe club te hebben gevonden. De 34-jarige Rode Duivel heeft een volledig akkoord bereikt met Valencia. Alleen de laatste formaliteiten moeten nog worden afgehandeld voor zijn komst officieel kan worden gemaakt.

Valencia kiest resoluut voor Meunier

Meunier is sinds 1 juli transfervrij nadat zijn contract bij Lille afliep. Valencia wil daarvan profiteren en heeft de ervaren rechtsachter aangeduid als eerste keuze om de rechterflank te versterken. Volgens het Spaanse Diario AS zijn de speler en de club het inmiddels eens over alle voorwaarden.

De transfer is nog niet officieel aangekondigd, maar zou zich in de afrondende fase bevinden. Zodra de laatste details in orde worden gebracht, kan Meunier zijn handtekening zetten en aan een nieuw hoofdstuk in La Liga beginnen.

Valencia heeft dringend versterking nodig op zijn positie. Thierry Correia verliet de club, terwijl Dimitri Foulquier nog met een blessure kampt. Meunier moet met zijn ervaring onmiddellijk inzetbaar zijn en de nodige stabiliteit brengen. Zo denken ze bij Valencia.

Eerst nog alles op het WK

Een officiële bevestiging kan mogelijk nog even op zich laten wachten, want Meunier is momenteel met de Rode Duivels actief op het WK. België plaatste zich na een moeizame (maar spectaculaire) overwinning tegen Senegal voor de achtste finales.

Meunier begon die wedstrijd op de bank, maar viel in de tweede helft in en gaf de assist bij een doelpunt van Romelu Lukaku. Daarmee liet hij zien dat hij ook op 34-jarige leeftijd nog van waarde kan zijn voor de nationale ploeg.





In de achtste finales wacht maandag de Verenigde Staten. De Rode Duivels treffen daarmee een tegenstander die ze in maart al met 2-5 versloegen tijdens een oefenwedstrijd in Atlanta. Meunier zal zich voorlopig volledig op die belangrijke partij concentreren.

Na het WK lijkt zijn toekomst alvast duidelijk. Wanneer de laatste formaliteiten zijn afgerond, mag Valencia zich de volgende club van de 69-voudige Rode Duivel noemen.