Een jaar geleden nog voor een prikje door Anderlecht verkocht, nu zet hij Ligue 1 in vuur en vlam

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Een jaar geleden nog voor een prikje door Anderlecht verkocht, nu zet hij Ligue 1 in vuur en vlam
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Robbie Ure is in bloedvorm bij de Zweedse club Sirius. Dat zou hem deze zomer al een transfer naar de Ligue 1 kunnen opleveren.

Voor hij wat in de schaduw kwam te staan van Keisuke Goto, had Robbie Ure bij de RSCA Futures nochtans mooie dingen laten zien. De aanvaller maakte 12 goals in 39 wedstrijden, verspreid over twee seizoenen. Toch bleef zijn bijdrage bij de eerste ploeg beperkt tot amper één minuut: in de allerlaatste match van het seizoen 2024/2025 op het veld van Antwerp.

Afgelopen zomer verkocht Anderlecht hem daarom voor 750.000 euro aan het Zweedse Sirius. Daarmee brak de club uit Uppsala, op enkele tientallen kilometer ten noorden van Stockholm, meteen ook haar record voor duurste inkomende transfer.

De voormalige belofte van Glasgow Rangers is de voorbije maanden uitgegroeid tot een van de grote publiekstrekkers bij Sirius. En hij stelde niet teleur: al 27 goals in 46 wedstrijden. Ure heeft intussen ook een Oekraïense sportnationaliteit en wordt genoemd voor een eerste selectie, zowel in Schotland als in Oekraïne. Vorige zomer probeerden clubs als Red Bull Salzburg, Al Ahly en het Oekraïense Polissya Zhytomyr hem al binnen te halen, maar toen bleef hij nog in Zweden. Deze zomer zou hij wél kunnen vertrekken.

Meerdere pistes in de Ligue 1

Volgens L'Equipe toont Strasbourg (halve finalist in de Conference League) veel interesse in de ex-Mauve. De Franse club zoekt versterking nu de Argentijn Joaquin Panichelli lang out is: hij ligt tot het einde van het kalenderjaar in de lappenmand met een gescheurde voorste kruisband.

Van RSCA naar RCSA in één jaar tijd? Het zou zomaar kunnen, al is er nog niets rond. Zeker omdat ook Lyon en Nice naar verluidt aan Ure denken. Wat zijn bestemming ook wordt, Anderlecht lijkt zich vragen te moeten stellen: zowel over hoe het dossier-Ure werd aangepakt als over dat van Keisuke Goto.

Lees ook... Eerste oefenmatch geen succes: Vítor Bruno kiest meteen voor opvallende experimenten bij Anderlecht

Met de problemen die Sporting kende rond het vertrek van Kasper Dolberg had wat meer vooruitdenken met dit soort spelers onder contract bij paars-wit mogelijk heel wat situaties kunnen vermijden. Al is het natuurlijk altijd makkelijker om dat achteraf neer te schrijven.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ligue 2
Ligue 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Boulogne

Meer nieuws

Eerste oefenmatch geen succes: Vítor Bruno kiest meteen voor opvallende experimenten bij Anderlecht

Eerste oefenmatch geen succes: Vítor Bruno kiest meteen voor opvallende experimenten bij Anderlecht

16:10
4
Rode Duivels hebben Senegal in diepe crisis gedompeld: hallucinante onthullingen over wat gebeurde in hotel

Rode Duivels hebben Senegal in diepe crisis gedompeld: hallucinante onthullingen over wat gebeurde in hotel

22:30
Opvallende afmelding van Mika Godts voedt transfergeruchten

Opvallende afmelding van Mika Godts voedt transfergeruchten

22:00
1
Moeten we ons zorgen maken? Drie basisspelers Rode Duivels met vraagtekens achter hun naam

Moeten we ons zorgen maken? Drie basisspelers Rode Duivels met vraagtekens achter hun naam

21:26
Anderlecht denkt aan miljoenenpiste uit de MLS

Anderlecht denkt aan miljoenenpiste uit de MLS

11:30
4
Marokko, met zware 'Belgische' inbreng naar kwartfinales (tegen topfavoriet Frankrijk?)

Marokko, met zware 'Belgische' inbreng naar kwartfinales (tegen topfavoriet Frankrijk?)

21:04
2
Dodi Lukebakio verdedigt 'broer' met hand en tand en geeft ook uitleg voor mindere vorm

Dodi Lukebakio verdedigt 'broer' met hand en tand en geeft ook uitleg voor mindere vorm

20:40
 Harry Kane en co vrezen slapeloze nacht voor clash met gastland

 Harry Kane en co vrezen slapeloze nacht voor clash met gastland

20:20
Wat is de rol van Axel Witsel op dit WK? "Papi? Nee hé!" - Soort van assistent ook

Wat is de rol van Axel Witsel op dit WK? "Papi? Nee hé!" - Soort van assistent ook

19:40
2
Gent speelt gelijk met kapitein Burgess - Standard houdt schietoefeningen

Gent speelt gelijk met kapitein Burgess - Standard houdt schietoefeningen

18:59
4
Familiedrama treft Belgische commentator in de VS, Witsel en Lukebakio brengen steun over

Familiedrama treft Belgische commentator in de VS, Witsel en Lukebakio brengen steun over

19:20
Amerikaanse analist ziet groot voordeel VS tegen Rode Duivels: "Wij zijn véél atletischer dan België"

Amerikaanse analist ziet groot voordeel VS tegen Rode Duivels: "Wij zijn véél atletischer dan België"

19:00
1
Frankrijk krijgt heel slecht nieuws vlak voor duel met Paraguay

Frankrijk krijgt heel slecht nieuws vlak voor duel met Paraguay

18:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 04/07: Olaigbe

Transfernieuws en Transfergeruchten 04/07: Olaigbe

17:20
Verrassing van formaat: Arsenal heeft akkoord met club over... Leandro Trossard

Verrassing van formaat: Arsenal heeft akkoord met club over... Leandro Trossard

17:40
1
OFFICIEEL: Belgisch talent vervangt Julien Duranville bij FC Basel

OFFICIEEL: Belgisch talent vervangt Julien Duranville bij FC Basel

17:20
"We kunnen België overmeesteren en letterlijk overlopen"

"We kunnen België overmeesteren en letterlijk overlopen"

16:10
10
🎥 Belgisch talent van PSV eist hoofdrol op in eerste oefenmatch van Antwerp

🎥 Belgisch talent van PSV eist hoofdrol op in eerste oefenmatch van Antwerp

15:30
1
Juventus neemt opvallende beslissing over Loïs Openda

Juventus neemt opvallende beslissing over Loïs Openda

15:00
1
FIFA stond op punt WK-kraker helemaal om te gooien

FIFA stond op punt WK-kraker helemaal om te gooien

14:30
Steven Defour zou stevig ingrijpen en Vanaken uit ploeg halen bij Rode Duivels: dit is waarom

Steven Defour zou stevig ingrijpen en Vanaken uit ploeg halen bij Rode Duivels: dit is waarom

14:00
11
Hallucinant: ticketprijzen voor België-VS schieten door het dak

Hallucinant: ticketprijzen voor België-VS schieten door het dak

13:20
1
'STVV pakt uit met komst van 'Best Young Player' van Japan'

'STVV pakt uit met komst van 'Best Young Player' van Japan'

12:00
Slecht nieuws? Supercomputer voorspelt volgende tegenstander Rode Duivels en kans op eindwinst

Slecht nieuws? Supercomputer voorspelt volgende tegenstander Rode Duivels en kans op eindwinst

12:40
1
Thomas Meunier versiert transfer op het WK

Thomas Meunier versiert transfer op het WK

11:00
1
Jackpot voor KV Mechelen: middenvelder voor 6 miljoen euro naar Engeland

Jackpot voor KV Mechelen: middenvelder voor 6 miljoen euro naar Engeland

10:00
5
WK-LIVE 4/7: Alle 1/8e finales bekend en Rode Duivels nemen afscheid

WK-LIVE 4/7: Alle 1/8e finales bekend en Rode Duivels nemen afscheid

10:45
Rode Duivels nemen afscheid van opvallende pion: "Dankbaar dat je bij ons was"

Rode Duivels nemen afscheid van opvallende pion: "Dankbaar dat je bij ons was"

10:30
WK 2026: alle achtste finales én mogelijke weg van België

WK 2026: alle achtste finales én mogelijke weg van België

09:30
Acht spelers positief getest bij dopingcontrole op het WK

Acht spelers positief getest bij dopingcontrole op het WK

08:55
Anderlecht verrast met keuze voor zomerstage

Anderlecht verrast met keuze voor zomerstage

03/07
8
Geen enkel schot op doel: Colombia heeft geen kind aan Ghana

Geen enkel schot op doel: Colombia heeft geen kind aan Ghana

08:25
1
'Anderlecht klaar om te shoppen in La Liga en bereidt bod van 4 miljoen euro op ex-speler Antwerp voor'

'Anderlecht klaar om te shoppen in La Liga en bereidt bod van 4 miljoen euro op ex-speler Antwerp voor'

23:30
1
Argentinië en Messi ontsnappen na ongeziene WK-thriller tegen Kaapverdië

Argentinië en Messi ontsnappen na ongeziene WK-thriller tegen Kaapverdië

07:54
1
Opvallend: drie basisspelers trainen niet mee bij Rode Duivels

Opvallend: drie basisspelers trainen niet mee bij Rode Duivels

07:20
'KAA Gent heeft Deens spits op de radar, maar moet de concurrentie aangaan met Serie A-club'

'KAA Gent heeft Deens spits op de radar, maar moet de concurrentie aangaan met Serie A-club'

07:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Jos Het Ei Jos Het Ei over Opnieuw contractnieuws bij Antwerp, flankaanvaller zet handtekening: "Vaste waarde worden bij Rode Duivels" Meut Meut over "We kunnen België overmeesteren en letterlijk overlopen" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille over L'avantage des États-Unis face aux Diables ? "Nous pouvons maîtriser la Belgique et même la submerger" DonEddy1976 DonEddy1976 over Opvallende afmelding van Mika Godts voedt transfergeruchten We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Marokko, met zware 'Belgische' inbreng naar kwartfinales (tegen topfavoriet Frankrijk?) We Are The Racingboys We Are The Racingboys over KBVB plant cruciaal gesprek met Thibaut Courtois Borak Borak over Wat is de rol van Axel Witsel op dit WK? "Papi? Nee hé!" - Soort van assistent ook Borak Borak over 🎥 Nederlanders lachen zich een breuk met 'emotionele' Filip Joos: "Hij was er helemaal klaar mee" Union 60 Union 60 over Endeuillé, Frédéric Waseige quitte les États-Unis damien damien over Club Brugge draait achterstand om, KRC Genk maakt indruk Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved