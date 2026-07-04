Een jaar geleden nog voor een prikje door Anderlecht verkocht, nu zet hij Ligue 1 in vuur en vlam

Robbie Ure is in bloedvorm bij de Zweedse club Sirius. Dat zou hem deze zomer al een transfer naar de Ligue 1 kunnen opleveren.

Voor hij wat in de schaduw kwam te staan van Keisuke Goto, had Robbie Ure bij de RSCA Futures nochtans mooie dingen laten zien. De aanvaller maakte 12 goals in 39 wedstrijden, verspreid over twee seizoenen. Toch bleef zijn bijdrage bij de eerste ploeg beperkt tot amper één minuut: in de allerlaatste match van het seizoen 2024/2025 op het veld van Antwerp.

Afgelopen zomer verkocht Anderlecht hem daarom voor 750.000 euro aan het Zweedse Sirius. Daarmee brak de club uit Uppsala, op enkele tientallen kilometer ten noorden van Stockholm, meteen ook haar record voor duurste inkomende transfer.

De voormalige belofte van Glasgow Rangers is de voorbije maanden uitgegroeid tot een van de grote publiekstrekkers bij Sirius. En hij stelde niet teleur: al 27 goals in 46 wedstrijden. Ure heeft intussen ook een Oekraïense sportnationaliteit en wordt genoemd voor een eerste selectie, zowel in Schotland als in Oekraïne. Vorige zomer probeerden clubs als Red Bull Salzburg, Al Ahly en het Oekraïense Polissya Zhytomyr hem al binnen te halen, maar toen bleef hij nog in Zweden. Deze zomer zou hij wél kunnen vertrekken.

Meerdere pistes in de Ligue 1

Volgens L'Equipe toont Strasbourg (halve finalist in de Conference League) veel interesse in de ex-Mauve. De Franse club zoekt versterking nu de Argentijn Joaquin Panichelli lang out is: hij ligt tot het einde van het kalenderjaar in de lappenmand met een gescheurde voorste kruisband.

Van RSCA naar RCSA in één jaar tijd? Het zou zomaar kunnen, al is er nog niets rond. Zeker omdat ook Lyon en Nice naar verluidt aan Ure denken. Wat zijn bestemming ook wordt, Anderlecht lijkt zich vragen te moeten stellen: zowel over hoe het dossier-Ure werd aangepakt als over dat van Keisuke Goto.



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Met de problemen die Sporting kende rond het vertrek van Kasper Dolberg had wat meer vooruitdenken met dit soort spelers onder contract bij paars-wit mogelijk heel wat situaties kunnen vermijden. Al is het natuurlijk altijd makkelijker om dat achteraf neer te schrijven.