WK-LIVE 4/7: Alle 1/8e finales bekend en Rode Duivels nemen afscheid
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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Slecht nieuws? Supercomputer voorspelt volgende tegenstander Rode Duivels en kans op eindwinst
De weg naar de wereldtitel krijgt stilaan vorm. Nu alle 1/16e finales achter de rug zijn, heeft Football Meets Data opnieuw berekend welke kwartfinales het meest waarschijnlijk zijn en welke landen de grootste kans maken op eindwinst. (Lees meer)
Thomas Meunier versiert transfer op het WK: verdediger is rond met Spaanse club
Thomas Meunier lijkt na zijn vertrek bij Lille snel een nieuwe club te hebben gevonden. De 34-jarige Rode Duivel heeft een volledig akkoord bereikt met Valencia. Alleen de laatste formaliteiten moeten nog worden afgehandeld voor zijn komst officieel kan worden gemaakt. (Lees meer)
Rode Duivels nemen afscheid van opvallende pion: "Dankbaar dat je bij ons was"
Max Anchor heeft afscheid genomen van de Rode Duivels. De 20-jarige Canadese doelman trainde de voorbije drie weken mee met de Belgische selectie, maar zijn tijdelijke avontuur zit erop. (Lees meer)
WK 2026: alle achtste finales én mogelijke weg van België
De achtste finales van het WK zijn volledig bekend. Zestien landen maken nog kans op de wereldtitel en dat levert meteen enkele bijzonder aantrekkelijke affiches op. Voor België wacht opnieuw een duel met de Verenigde Staten, met daarna mogelijk een kraker tegen Portugal of Spanje. (Lees meer)
Acht spelers positief getest bij dopingcontrole op het WK
Tunesië dacht eindelijk weer gerust te kunnen zijn na haar rampzalig WK. Maar dat was buiten de resultaten van een antidopingtest gerekend. (Lees meer)
Geen enkel schot op doel: Colombia heeft geen kind aan Ghana
Colombia heeft zich zonder grote problemen geplaatst voor de achtste finales van het WK. Een vroeg doelpunt van John Arias volstond tegen Ghana, dat amper aanvallend gevaar kon creëren en geen enkel schot op doel afleverde. (Lees meer)
Argentinië en Messi ontsnappen na ongeziene WK-thriller tegen Kaapverdië
Kaapverdië heeft de wereld opnieuw verrast tegen Argentinië, al zit hun WK er wel op. Pas na verlengingen werd het 3-2 voor de regerende wereldkampioen. (Lees meer)
Opvallend: drie basisspelers trainen niet mee bij Rode Duivels
Hier is het laatste nieuws uit Seattle, waar drie Rode Duivels de groepstraining hebben gemist. De KBVB laat weten dat het gaat om het doseren van de belasting. (Lees meer)
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