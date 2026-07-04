Argentinië en Messi ontsnappen na ongeziene WK-thriller tegen Kaapverdië

Kaapverdië heeft de wereld opnieuw verrast tegen Argentinië, al zit hun WK er wel op. Pas na verlengingen werd het 3-2 voor de regerende wereldkampioen.

Kaapverdië was al dé verrassing van het tornooi door zich na drie gelijke spelen te plaatsen voor de 1/16e finales op het WK, ten koste van Uruguay dat al vroeg werd uitgeschakeld. Na de groepsfase werd duidelijk dat het Argentinië in de ogen zou kijken.

Kaapverdië blijft dromen tegen Argentinië

Voor de spelers voelt het wellicht als een kinderdroom, maar op papier lijkt het allesbehalve een haalbare kaart. Zeker wanneer je beide selecties naast elkaar legt, is het verschil duidelijk. Toch tankte Kaapverdië vertrouwen in de groepsfase, en op een WK blijft alles mogelijk.

Pas na een halfuur spelen kon Argentinië de score openen via Lionel Messi, iets wat vroeger verwacht werd. Maar een nog grotere verrassing misschien: de motor kwam niet op gang. Het grote voetballand had het moeilijk om iets te forceren en ging met een zuinige 1-0-voorsprong de rust in.

Duarte zorgt voor sensatie in Miami

Na het uur bleef Argentinië rustig spelen, zonder veel haast. Dat betaalden ze cash. Na een klein uur spelen was het Deroy Duarte die, op aangeven van Ryan Mendes, Kaapverdië op gelijke hoogte bracht. Sensatie in Miami, want dit was ongezien.

De Argentijnen schakelden een versnelling hoger en dat hielp, maar Kaapverdië had met Vozinha nog een geheim wapen in doel. De held van de republiek stopte alles wat moest en zorgde er op die manier mee voor dat we naar verlengingen gingen. Wie zag dit aankomen?





Cabral scoort wereldgoal in verlengingen

Lisandro Martinez was er al snel bij. Na twee minuten spelen in de verlengingen maakte hij er 2-1 van. Boeken dicht, dachten velen, maar dat was buiten de dappere Kaapverdiërs gerekend. In minuut 103 krulde Sidny Cabral de bal in de winkelhaak. Op die manier solliciteerde hij voor doelpunt van het tornooi.

Kaapverdië begon van strafschoppen te dromen, maar een kleine tien minuten voor het einde van de verlengingen liep het alsnog mis. Romero kopte het leer na een corner op Diney Borges, die een eigen doelpunt maakte.

Argentinië ontsnapt en treft Egypte

Zo eindigt het sprookje van Kaapverdië toch in mineur, al verlaat het land het WK met opgeheven hoofd. Argentinië ontsnapt aan een gigantische blamage en mag zich opmaken voor de achtste finales. Daarin wacht Egypte, dat eerder Australië uitschakelde na strafschoppen.