Acht spelers positief getest bij dopingcontrole op het WK

Tunesië dacht eindelijk weer gerust te kunnen zijn na haar rampzalig WK. Maar dat was buiten de resultaten van een antidopingtest gerekend.

De 5-0 nederlaag in een voorbereidingsmatch tegen de Rode Duivels had de toon gezet: Tunesië beleefde op dit WK een regelrechte schipbreuk. Zware nederlagen (5-1 tegen Zweden, 4-0 tegen Japan en 3-1 tegen Nederland), een trainerswissel midden in het toernooi, en zelfs schandalen nog voor de terugkeer naar huis: alles wat fout kon lopen, liep ook effectief fout.

Zelfs dagen na hun vertrek uit de Verenigde Staten blijft de Tunesische selectie tegen wil en dank in het nieuws komen. Reden: een positieve dopingcontrole. Opvallend, gezien de prestaties van de ploeg.

Mexicaans vlees aan de basis van clenbuterolgebruik?

Volgens informatie van de Daily Mail zouden meerdere spelers onbewust doping hebben binnengekregen. Nadat ze vlees hadden gegeten dat clenbuterol bevatte, testten acht spelers positief op die stof, die op de verboden lijst van het Wereldantidopingagentschap staat. Clenbuterol is onder meer bekend om zijn luchtwegverwijdende (bronchodilaterende) werking.

Hoe kwam die stof in hun lichaam terecht? In sommige landen, waaronder Mexico, wordt clenbuterol nog gebruikt als groeibevorderaar bij vee. Daardoor zijn onbedoelde besmettingen niet uitzonderlijk. Tunesië zou daarom normaal gezien niet bestraft worden door de FIFA.