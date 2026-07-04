Slecht nieuws? Supercomputer voorspelt volgende tegenstander Rode Duivels en kans op eindwinst

De weg naar de wereldtitel krijgt stilaan vorm. Nu alle 1/16e finales achter de rug zijn, heeft Football Meets Data opnieuw berekend welke kwartfinales het meest waarschijnlijk zijn en welke landen de grootste kans maken op eindwinst.

De Rode Duivels nemen het maandagnacht om 2u Belgische tijd op tegen de Verenigde Staten, met als inzet een ticket voor de kwartfinales van het WK. Daar hopen de Duivels natuurlijk op, maar de Verenigde Staten speelt met vertrouwen.

Nadat het de groepfase overleefde, won het met 2-0 van Bosnië & Herzegovina om door te stoten. Het gastland denkt dat er iets mogelijk is op dit WK. Ze spelen dan ook voor hun eigen publiek in Seattle.

Ondertussen zijn alle 1/16e finales bekend, waardoor Football Meets Data aan de hand van een groot aantal simulaties heeft berekend welke kwartfinales het meest waarschijnlijk zijn. De Rode Duivels mogen de adem inhouden.

Eventuele kwartfinale wordt sowieso pittig

Volgens de berekeningen is de kans relatief groot dat ze Spanje tegenkomen in de kwartfinales, met 31,5%. België-Portugal is ook een mogelijkheid. Football Meets Data plakt daar een waarschijnlijkheid van 21,2% op. Daaruit kunnen we dan ook afleiden dat België 'slechts' 52,7% kans maakt om door te stoten tegen de Verenigde Staten.

Of all 16 possible QF pairings, 🇫🇷 France v Morocco 🇲🇦 is the only one with >50% chance of happening.



Projected Quarterfinals:



🇫🇷 v 🇲🇦

🇪🇸 v 🇧🇪

🇧🇷 v 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🇦🇷 v 🇨🇴



👉 Full probabilities and scenarios available in our Simulator pic.twitter.com/QFJZNDe4Xx



— Football Meets Data (@fmeetsdata) July 4, 2026

Eén kwartfinale steekt er bovenuit: Frankrijk - Marokko. Volgens de berekeningen is er maar liefst 57,8% kans dat deze wedstrijd zal plaatsvinden. Het is ook de enige partij die op meer dan 50% wordt gezet. Colombia - Argentinië (44,1%) en Brazilië - Engeland (40,8%) zijn andere aantrekkelijke wedstrijden die redelijk waarschijnlijk zijn.

Frankrijk maakt meeste kans op eindwinst

Na iedere ronde wordt ook berekend welk land het meeste kans maakt op de eindwinst. Voor het tornooi was Spanje de grote favoriet, maar dat keerde om tijdens het WK. Frankrijk heeft met maar liefst 24% de grootste kans om de trofee te winnen.

🏆 To win the World Cup (as of 4 July):



24% 🇫🇷 France

14% 🇦🇷 Argentina

14% 🇪🇸 Spain

10% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

10% 🇧🇷 Brazil

6% 🇵🇹 Portugal

5% 🇲🇦 Morocco

4% 🇨🇴 Colombia

3% 🇳🇴 Norway

3% 🇲🇽 Mexico

...



👉 Full probabilities and scenarios in our 🕹️ Simulator pic.twitter.com/LLimLI6i6e — Football Meets Data (@fmeetsdata) July 4, 2026

Argentinië volgt met 14,3% kans terwijl Spanje nu pas derde in het rijtje is met 13,7%. Engeland en Brazilië maken op hun beurt ook nog een mooie kans met respectievelijk 10,3% en 10,1%. Voor België oogt het iets minder rooskleurig. FMD plakt een waarschijnlijkheid van 2,4% op eindwinst voor de Rode Duivels.