Opvallende afmelding van Mika Godts voedt transfergeruchten

Mika Godts ontbrak zaterdag op het allerlaatste moment in de selectie van Ajax voor de oefenwedstrijd tegen Panathinaikos. De Belgische flankaanvaller stond nochtans op het wedstrijdblad, maar haakte vlak voor de aftrap af wegens "persoonlijke omstandigheden".

De Amsterdamse club gaf voorlopig geen verdere uitleg. De afwezigheid komt op een opvallend moment. Godts wordt al weken gelinkt aan een transfer en geniet naar verluidt belangstelling van verschillende Europese topclubs.

Transfer in de maak voor Mika Godts?

Onder meer uit de Premier League zou de interesse groot zijn. Of zijn afmelding ook maar iets met een mogelijke transfer te maken heeft, is voorlopig niet duidelijk, maar de timing doet de geruchten vanzelf opnieuw oplaaien.

De 21-jarige Belg werkte nochtans een uitstekend seizoen af bij Ajax. In de Eredivisie was hij goed voor 17 doelpunten en 13 assists, waarmee hij uitgroeide tot een van de meest productieve aanvallers van Nederland.

Over alle competities heen was hij betrokken bij 33 doelpunten, cijfers die hem definitief op de radar van verschillende Europese topclubs hebben gezet.

Topschutter van Ajax

Godts was bovendien van onschatbare waarde voor Ajax. Volgens Nederlandse statistieken was hij rechtstreeks betrokken bij liefst 45 procent van alle competitiedoelpunten van de Amsterdammers. Daarmee benaderde hij zelfs cijfers die in deze eeuw enkel door Luis Suárez werden neergezet bij Ajax.





Opvallend genoeg leverde zijn topseizoen hem geen plaats op in de Belgische WK-selectie van bondscoach Rudi Garcia. Die keuze zorgde destijds voor heel wat discussie, aangezien Godts kort voordien nog zijn debuut had gemaakt voor de Rode Duivels en door velen als een van de grootste Belgische talenten van zijn generatie wordt beschouwd.

Voorlopig blijft het dus afwachten waarom Godts verstek liet gaan tegen Panathinaikos. Als er effectief een transfer in de maak is, lijkt Ajax die eerst in alle rust te willen afronden.