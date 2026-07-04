Anderlecht denkt aan miljoenenpiste uit de MLS

RSC Anderlecht wil komend seizoen opnieuw voluit meedoen voor de prijzen en werkt daarom verder aan de versterking van de kern. In die zoektocht is paars-wit uitgekomen bij Luca Langoni, een 24-jarige Argentijn die momenteel voor New England Revolution uitkomt.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri staat Langoni op de shortlist van Anderlecht. De Brusselaars zouden binnenkort een gesprek willen inplannen om te onderzoeken of een transfer haalbaar is. Ook verdere contacten met de entourage van de speler worden verwacht.

Anderlecht bekijkt komst van Langoni

Van een concreet akkoord is voorlopig nog geen sprake. Anderlecht bevindt zich nog in de verkennende fase, maar lijkt de piste wel serieus te nemen. De club wil tijdens de voorbereiding zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen over de samenstelling van de kern, zodat de ploeg optimaal aan het nieuwe seizoen kan beginnen.

Na een seizoen waarin Anderlecht opnieuw dichter bij de top kwam, wil paars-wit de volgende stap zetten. De ambitie is duidelijk: opnieuw strijden voor de titel en ook in de bekertoernooien een belangrijke rol spelen. Daarvoor is extra kwaliteit in het aanvallende compartiment welkom.

Argentijn met ervaring bij Boca Juniors

Langoni is van nature een rechtsbuiten en speelt sinds de zomer van 2024 in de Major League Soccer. New England Revolution betaalde toen ongeveer 6,2 miljoen euro om hem weg te halen bij Boca Juniors.

In de Verenigde Staten kwam de Argentijn tot dusver 52 keer in actie. Daarin scoorde hij acht doelpunten en gaf hij elf assists. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt op vijf miljoen euro geschat.



Lees ook... Anderlecht verrast met keuze voor zomerstage›

Een transfer zal vermoedelijk niet eenvoudig worden. Langoni ligt bij New England nog onder contract tot december 2027, waardoor de Amerikaanse club geen haast heeft om hem te verkopen.

Anderlecht zal dus eerst moeten aftasten welke transfersom nodig is en of de speler zelf openstaat voor een terugkeer naar Europa. De komende gesprekken moeten uitwijzen of Langoni meer wordt dan alleen een naam op de Brusselse shortlist.