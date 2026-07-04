Verrassing van formaat: Arsenal heeft akkoord met club over... Leandro Trossard

Leandro Trossard lijkt zijn laatste wedstrijden als speler van Arsenal te hebben gespeeld. Volgens verschillende Engelse media heeft Besiktas een akkoord bereikt met de Engelse landskampioen over een transfer van de Rode Duivel.

De Turkse topclub zou ongeveer 20 miljoen euro op tafel leggen voor de 31-jarige aanvaller. De overeenkomst bestaat uit een vaste transfersom van 18 miljoen euro, aangevuld met maximaal 2 miljoen euro aan bonussen.

Trossard zou Arsenal nog 20 miljoen opbrengen

De transfer is wel nog niet volledig afgerond. Besiktas en Trossard onderhandelen momenteel nog over de persoonlijke voorwaarden. De Belg zou in Istanbul een salaris van om en bij de negen miljoen euro per seizoen kunnen opstrijken.

Een snelle afronding zit er voorlopig niet in. Trossard is momenteel met de Rode Duivels actief op het WK, waar België zich na de spectaculaire comeback tegen Senegal plaatste voor de achtste finales.

Maandag wacht gastland de Verenigde Staten. Zowel de speler als de clubs willen zich voorlopig volledig focussen op het toernooi, waardoor de gesprekken pas na het WK in een beslissende fase zullen belanden.

Onderhandelingen met Trossard pas na WK

Hoewel Trossard nog tot de zomer van 2027 onder contract ligt bij Arsenal, was een vertrek deze zomer niet onlogisch. Vorig jaar tekende hij wel een verbeterd contract met een stevige loonsverhoging, maar zonder bijkomende contractjaren.





Met nog één seizoen zekerheid voor de boeg is dit voor Arsenal het ideale moment om nog een mooie transfersom te ontvangen, zeker nu de Belg de kaap van de dertig al overschreden heeft.

Sportief kan Trossard met opgeheven hoofd vertrekken uit Londen. Vorig seizoen speelde hij een belangrijke rol in de eerste landstitel van Arsenal sinds 2004. Onder Mikel Arteta kwam hij liefst vijftig keer in actie, goed voor acht doelpunten en elf assists.

Vooral zijn late winning goal op bezoek bij West Ham United bleek van goudwaarde in de spannende titelstrijd met Manchester City. Sinds zijn overstap van Brighton & Hove Albion in januari 2023 groeide hij bovendien uit tot een van de meest polyvalente spelers van de Gunners. In totaal verzamelde hij 174 wedstrijden, 36 doelpunten en 34 assists voor Arsenal.

Eerst nog beslissend zijn voor Rode Duivels

Voor Trossard zou een overstap naar Besiktas een nieuw hoofdstuk betekenen in een carrière die hem via KRC Genk en Brighton naar de absolute Europese top bracht. In Turkije krijgt hij wellicht een sleutelrol binnen een ambitieuze ploeg die opnieuw wil meestrijden om de landstitel en Europees succes nastreeft.

Eerst wil de Rode Duivel echter nog schitteren op het WK. Met twee doelpunten en een assist behoort hij voorlopig tot de uitblinkers bij de Rode Duivels en hij hoopt zijn sterke vorm nog enkele wedstrijden door te trekken voordat zijn toekomst definitief wordt vastgelegd. Trossard heeft sinds de start van het toernooi een nieuwe status in de nationale ploeg. Waar hij eerder nog in de schaduw stond van de grote namen, is hij daar nu uitgetreden. En naar alles wat we horen zit hij momenteel zo goed in zijn vel dat hij ook als één van de leiders beschouwd wordt.