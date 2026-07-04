'STVV pakt uit met komst van 'Best Young Player' van Japan'

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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'STVV pakt uit met komst van 'Best Young Player' van Japan'
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STVV lijkt dicht bij een nieuwe Japanse versterking te staan. Nelson Ishiwatari zou Cerezo Osaka verlaten voor een avontuur in Sint-Truiden. De 21-jarige middenvelder moet op Stayen vermoedelijk de opvolger worden van Rihito Yamamoto.

Transfer in afrondende fase

Volgens het Japanse Daily Sports bevindt de transfer van Ishiwatari zich in de laatste rechte lijn. STVV en Cerezo Osaka zouden een akkoord hebben bereikt, al moeten enkele handtekeningen nog worden gezet. Ook de medische testen moeten nog volgen voordat de overgang volledig kan worden afgerond.

Cerezo Osaka wilde de jonge middenvelder aanvankelijk niet laten vertrekken. Ishiwatari zelf zag een transfer naar Europa echter wel zitten en zou duidelijk hebben gemaakt dat hij die stap graag wilde zetten. Uiteindelijk heeft zijn club toch ingestemd met een vertrek.

STVV krijgt er zo opnieuw een jonge Japanner met veel groeipotentieel bij. Ishiwatari is een defensieve middenvelder die ondanks zijn leeftijd al de nodige ervaring heeft verzameld. Hij kwam vier keer uit voor de Japanse U23 en wordt door Transfermarkt op 750.000 euro geschat.

Opvolger voor Yamamoto

De komst van Ishiwatari lijkt vooral bedoeld om het vertrek van Rihito Yamamoto op te vangen. De Kanaries moeten hun middenveld opnieuw vormgeven en zien in de speler van Cerezo Osaka een profiel dat voor defensieve stabiliteit en voetballend vermogen kan zorgen.

Ishiwatari maakte afgelopen seizoen bovendien veel indruk in eigen land. Hij werd uitgeroepen tot ‘Best Young Player’ in Japan, een onderscheiding die zijn sterke ontwikkeling onderstreept en ook buiten Japan de aandacht heeft getrokken.

Voor STVV past de transfer in de bekende sportieve strategie. De club richt zich al langer nadrukkelijk op de Japanse markt en haalde de voorbije jaren verschillende spelers uit de J-League naar België.

Na een sterk seizoen wil Sint-Truiden zich nu opnieuw competitief tonen, ook in Europa, en tegelijk de kern tijdig klaarstomen tijdens de voorbereiding. Wanneer de resterende formaliteiten en medische testen zonder problemen worden afgewerkt, mag Ishiwatari zich de volgende aanwinst van de Kanaries noemen.

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