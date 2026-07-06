'Club Brugge heeft héél goed naar het WK gekeken en wil deze doelman halen als vervanger voor Mignolet'

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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'Club Brugge heeft héél goed naar het WK gekeken en wil deze doelman halen als vervanger voor Mignolet'
Foto: © photonews

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Club Brugge is nog steeds op zoek naar een nieuwe doelman. Er passeerden de voorbije weken al enkele namen de revue. Daar is een opvallende piste bijgekomen.

Club Brugge zoekt een vervanger voor Simon Mignolet. Big Si nam na vorig seizoen afscheid van het profvoetbal. De Belgische landskampioen heeft met Nordin Jackers een doublure in de rangen, maar wil niet op één paard wedden. 

De voorbije weken werden Koen Casteels, Matz Sels en Yari De Busser in verband gebracht met Club Brugge. Die pistes zijn ondertussen van de baan. Eerstgenoemde is financieel niet haalbaar, Sels verlengde zijn contract bij Nottingham Forest en de laatste in de rij koos voor een verhuis naar AZ.

Yann Sommer, Mathew Ryan of... de Paraguayaanse nummer één

Wel nog in de running: Yann Sommer en Mathew Ryan. Al is Club Brugge ook met voorgenoemde heren al eventjes in gesprek en vlotten die onderhandelingen niet zoals blauw-zwart had gehoopt. De Argentijnse media weten dat de Belgische landskampioen een extra ijzer in het vuur heeft gelegd. 

Ook Orlando Gill is op de radar van Club Brugge verschenen. Dat weten de Argentijnse media. De 26-jarige doelman deed het de voorbije weken héél goed met Paraguay op het WK. Hij ligt momenteel onder contract bij het Argentijse CA San Lorenzo.

Club Brugge krijgt concurrentie van Torino FC én Feyenoord

Die overeenkomst loopt medio 2027 af. En dus is de 11-voudig Paraguayaans internationaal plots een opportuniteit. In zijn contract staat een afkoopsom van zeven miljoen euro. Gezien de contractsituatie is San Lorenzo bereid om de goalie te laten gaan voor vijf miljoen euro.

Club Brugge krijgt echter concurrentie. Ook Torino FC en Feyenoord tonen concrete interesse in de doelman. Een contractverlenging bij San Lorenzo is helemaal van de baan. Gill wil zijn carrière voortzetten in Europa.

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