OFFICIEEL: Club Brugge begint aan marathon en rondt eerste uitgaande miljoenentransfer af

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Zaid Romero verlaat Club Brugge definitief. Getafe CF haalt de 26-jarige Argentijn definitief naar Spanje. De Belgische landskampioen recupereert uiteindelijk nog vier miljoen euro.

Getafe CF huurde Zaid Romero sinds januari al van Club Brugge. De Argentijnse verdediger keert niet terug naar het Jan Breydelstadion.

Bij de Spaanse eersteklasser was Romero uitgegroeid tot een titularis. De verdediger kwam uiteindelijk vijftien keer in actie voor Los Azulones.

Zaid Romero verlaat Club Brugge en trekt definitief naar het Spaanse Getafe.



All the best in Spain, Zaid. 🇪🇸



🔗 | https://t.co/aMbOeAZGCt pic.twitter.com/jlHGbCx6K5 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 6, 2026

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Acuerdo con Club Brujas para el traspaso de Zaid Romero.



✍️ El central argentino ficha por cuatro temporadas hasta 2030.



¡𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐨, 𝐙𝐚𝐢𝐝! 🤩 — Getafe C.F. (@GetafeCF) July 6, 2026

Club Brugge én Getafe bevestigden de transfer ondertussen al via de gekende kanalen. Romero tekent een contract in Spanje tot medio 2030.





Getafe betaalt vier miljoen euro om Romero definitief naar La Liga te halen. Ter vergelijking: Club Brugge betaalde in 2024 nog zes miljoen euro om de Argentijn los te weken bij Club Estudiantes de La Plata.

Torenhoge verwachtingen

Romero werd naar Brugge gehaald met tromgeroffel, maar de 26-jarige verdediger kon de verwachtingen nooit helemaal inlossen. Al toonde hij ook in de Jupiler Pro League vlagen van zijn talent.

Voor Club Brugge is het een eerste uitgaande miljoenentransfer van de zomermercato. Al kunnen we stellen dat het om een aperitiefje gaat. En dat schrijven we met alle respect voor Romero.

Aperitiefje vooraleer het echte werk gaat beginnen

Met de transfers van onder anderen Joel Ordoñez, Raphael Onyedika en Christos Tzolis - we gaan er toch van uit dat het trio zal vertrekken - moeten de zakken met geld nog van bankrekening veranderen. De blauw-zwarte penningmeester wrijft zich alvast in de handen.