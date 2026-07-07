300 miljoen euro voor de ene, 200 miljoen euro voor de andere: 'Real Madrid bereidt héél grote slag voor'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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300 miljoen euro voor de ene, 200 miljoen euro voor de andere: 'Real Madrid bereidt héél grote slag voor'

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Florentino Perez droomt ervan om de voetbalwereld (nog maar eens) grondig door elkaar te schudden. De voorzitter van Real Madrid onderzoekt de mogelijkheid om Erling Braut Haaland naar het Estadio Santiago Bernabeu te halen. En daarvoor wordt Vinicius Junior naar de uitgang geduwd.

Het is Defensa Central die met het nieuws op de proppen komt. Real Madrid onderzoekt de mogelijkheden om Erling Braut Haaland naar La Liga te halen. Voor de duidelijkheid: De Koninklijke heeft tot op heden nog geen contact gehad met de Noor of met Manchester City.

Al is het wél duidelijk waarom Real Madrid de optie aan het overwegen is. De contractonderhandelingen met Vinicius Junior zitten in het slop. Het contract van de Braziliaan loopt medio 2027 af. Met andere woorden: de kans bestaat dat De Koninklijke hem deze zomer zal verkopen. 

Vinícius Júnior (Paixão de Oliveira Júnior Vinícius José) - Federico Valverde (Valverde Dipetta Federico Santiago)
© photonews

De weg naar Saoedi-Arabië ligt helemaal open voor Vinicius. De Goddelijke Kanarie heeft een aanbieding van Al Ahli Saudi FC in de schuif liggen. De Saoedische topclub biedt hem een contract voor vijf seizoenen mét een jaarloon van maar liefst 200 miljoen euro netto. Ter vergelijking: dat is identiek aan het loon van Cristiano Ronaldo bij Al Nassr FC.

Ook Real Madrid passeert in dit geval langs de kassa. Al Ahli is bereid om een transfersom van 300 miljoen euro op tafel te gooien. Het is de bedoeling van Perez om een deel van dat geld te gebruiken om Haaland naar de Spaanse hoofdstad te halen. 

Vinicius Junior OUT, Erling Braut Haaland IN

Het contract van de 25-jarige Noor bij Manchester City loopt tot medio 2034. Bij de laatste contractverlenging (in 2025, nvdr.) werden alle transferclausules uit die overeenkomst geschrapt. In het Nederlands: Real Madrid moet rond de tafel gaan zitten met The Citizens. 

Transfermarkt schat de marktwaarde van Haaland op tweehonderd miljoen euro. We hebben zo'n voorgevoel dat een bedrag in die grootorde nodig zal zijn om de superspits los te weken in het Etihad Stadium. Temeer omdat ook Manchester City héél goed weet dat Real Madrid - in voorgenoemde situatie weliswaar - op een berg geld zit.

Als Real Madrid passeert kan je hen simpelweg niet negeren

Erling Braut Haaland

Het speelt wél in het voordeel van Real Madrid dat Haaland een transfer niet zomaar zal weigeren. "Als Real Madrid passeert kan je hen simpelweg niet negeren", liet Haaland eerder al optekenen. 

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