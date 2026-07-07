Waarom we Spanje (niet) over de knie leggen

Vrijdag nemen de Rode Duivels het in Los Angeles op tegen Spanje. Krijgen we opnieuw een stunt zoals op het WK 1986 of zal de kwaliteit bovendrijven? Een aantal redenen om aan te nemen waarom we wel/niet voorbij de Spanjaarden raken.

En nu Spanje. En wat denken we? Het is een vraag die alle presentatoren van verschillende podcasts en analyseprogramma's de voorbije uren hebben gesteld aan de analisten. En de meningen zijn verdeeld, al is iedereen het er wel over eens dat de Spanjaarden favoriet zijn en blijven om het te halen. We geven u graag een aantal redenen waarom we (niet) voorbij Spanje raken richting halve finales.

Underdogpositie

Om te beginnen: niets lijkt nog écht te moeten voor de Rode Duivels. Het halen van de kwartfinales leek vooraf gezien een realistisch doel, waardoor ze nu mogelijk nog wat meer met bevrijding zullen kunnen spelen. Bij Spanje is het veel meer van moeten tegen het 'nietige' België.

"Je bent underdog, dat is veel makkelijker om in een wedstrijd te gaan. Op basis van hoe Spanje speelde tegen Portugal zou je denken dat er misschien iets mogelijk is", aldus Gert Verheyen in gesprek Sporza Live.

Ploegsfeer

De betrokkenheid van de Rode Duivels onderling? Die is heel mooi om zien. Iedereen leefde mee met Amadou Onana en Rudi Garcia weet op een of andere manier zoveel mogelijk Rode Duivels tevreden te houden, ook al moeten ze soms op de bank zitten.

Charles De Ketelaere wilde graag zijn hattrick afmaken en was dan ook niet blij dat hij gewisseld werd, Jérémy Doku was dan weer teleurgesteld omdat hij op de bank moest beginnen. Bij een doelpunt van de Belgen bleef hij in een hoekje van de bank zitten, waarop Rudi Garcia hem iets ging zeggen.



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Eerder was er ook al het opstootje tussen Trossard en Tielemans tijdens de wedstrijd. Maar eigenlijk is het net goed dat alles zo zichtbaar is en dat is misschien net een teken van de goede ploegsfeer, waarin alles mag gezegd en gedaan worden en er weinig na-ijver en kliekjesgedrag is. Romelu Lukaku sprak al over de beste sfeer ooit in aanleiding naar het toernooi en zelfs Kevin De Bruyne lijkt zich te verzoenen in een rol die hij niet gewoon is.

"Doku is een gevoelige jongen die beseft dat hij nog niet heeft gebracht wat iedereen van hem verwachtte", aldus Gert Verheyen. "Maar zijn invalbeurt en die paar acties zal voor hem goed zijn om een ander gevoel te krijgen. Iedereen wil dat hij happy is, dan is hij op zijn best en is iedereen op zijn best."

"Iedereen was vrienden en dat zie je nu ook bij het geval van Onana. Het zijn kleine dingetjes", aldus Evert Winkelmans in MidMid Mansion over de sfeer. Daarin bijgetreden door Leroy Deltour: "Als het niet goed gaat, dan zeggen we het. Maar dan moeten we het nu ook zeggen."

Geschiedenis

Wat er in het verleden is gebeurd? Dat zegt niets over wat er in de toekomst kan/zal gebeuren. Het is niet anders nu, maar ook in 1986 begonnen we weifelend aan de groepsfase in Mexico. En uiteindelijk haalden we toch de volgende ronde, waarna het plots begon te draaien.

In de kwartfinale speelden we toen tegen ... Spanje. Dat liep toen goed af, weliswaar na strafschoppen. Iets om in de gaten te houden richting de wedstrijd tegen de Spanjaarden vrijdagavond? De grote schermen zullen alvast veel volk mogen ontvangen.

Kwaliteiten

"Spanje is wel indrukwekkend aan de bal", liet Wesley Sonck zich ontvallen in Sporza Live. "Ze krijgen weinig doelpunten tegen en op dit WK hebben ze er zelfs nog geen enkele binnengekregen." En dat terwijl de verdediging van België toch al een paar keer barstjes vertoonde.

Het zal dus zaak zijn om tegen de Spanjaarden zeker niet op achterstand te komen, maar wel vol in de eigen kansen te blijven genieten. Iets wat ook tegen Frankrijk in de ronde daarna eventueel het geval zal zijn.

En wat zeggen de statistiekenbureaus? Op dit moment is Frankrijk de grote favoriet om het WK te winnen, gevolgd door Engeland, Spanje en Argentinië. De kansen van de Rode Duivels om minstens de finale te halen zijn ondertussen wel al stevig gestegen. Het geloof bij onze fans lijkt alvast heel groot te zijn: 43% denkt voorlopig dat we wereldkampioen worden.