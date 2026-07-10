Leander Dendoncker werkt aan opvallende nieuwe stap

Leander Dendoncker werkt aan opvallende nieuwe stap
Foto: © photonews
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Leander Dendoncker staat op een kruispunt in zijn carrière. De 31-jarige middenvelder onderhandelt over een nieuwe club en bekijkt meerdere opties. Na een moeilijker seizoen bij Real Oviedo lijkt vooral een nieuw avontuur in Europa mogelijk.

Dat meldt Sky Sport-journalist Florian Plettenberg. De verdedigende middenvelder is volop in onderhandeling over zijn toekomst. Op zijn 31ste hoopt hij nog een nieuwe, interessante uitdaging te vinden.

Vorig seizoen speelde hij bij Real Oviedo, waar hij belandde na zijn periode bij Aston Villa. Bij de Spaanse club kwam hij in alle competities samen 19 keer in actie en maakte hij één doelpunt.

Met zijn stevige ervaring heeft hij een profiel dat bij heel wat Europese ploegen zou kunnen passen. Al lijkt ook de MLS een optie, toch oogt een terugkeer naar een Europese club momenteel het meest waarschijnlijk.

Een marktwaarde van minder dan 2 miljoen euro

Zijn marktwaarde is intussen flink gedaald. De 31-jarige verdedigende middenvelder wordt volgens Transfermarkt geschat op 1,8 miljoen euro. In december 2020 bereikte hij zijn hoogste marktwaarde: toen stond hij op 32 miljoen euro, in zijn periode in de Premier League bij Wolverhampton. Hij speelde bij de Wolves van de zomer van 2018 tot de zomer van 2022. In die jaren kwam hij maar liefst 159 keer in actie, voor hij de overstap maakte naar Aston Villa.


Vooral bij Sporting Anderlecht en Wolverhampton maakte hij het grootste deel van zijn carrière mee. Zijn beste jaren lijken intussen helaas achter hem te liggen. Het is moeilijk te zeggen wat de ideale club voor hem zou zijn, maar één ding is duidelijk: hij bekijkt momenteel verschillende opties om zijn carrière opnieuw de juiste richting uit te sturen.

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