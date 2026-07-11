Hein Vanhaezebrouck maakt standpunt over Rudi Garcia glashelder

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Hein Vanhaezebrouck maakt standpunt over Rudi Garcia glashelder
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Rudi Garcia haalde met de Rode Duivels de vooropgestelde kwartfinale op het WK, maar zijn toekomst blijft onzeker. Hein Vanhaezebrouck ziet genoeg redenen om met hem door te gaan, al ligt de beslissing niet alleen bij de voetbalbond.

Het WK zit erop voor onze Rode Duivels na de nederlaag tegen Spanje. Het werd 2-1 in Los Angeles, niet de stad van de Duivels, zoveel is duidelijk. Een kwartfinale behaald en eruit tegen Spanje, we zouden niet mogen klagen, al is de manier waarop wel heel pijnlijk.

Na het tornooi is er echter bijzonder veel onzekerheid. Het contract van bondscoach Rudi Garcia loopt af, terwijl hijzelf na de verloren wedstrijd tegen Spanje niet over zijn toekomst wou praten. Het lijkt erop dat zowel de bond als de bondscoach nog een keuze moeten maken.

Hein Vanhaezebrouck ziet dat Garcia in ieder geval gedaan heeft wat moest. "Wel, puur op basis van de resultaten heeft hij zijn doelen bereikt, hè", vertelde hij bij Het Nieuwsblad. "Hij is toegekomen om de scheve situatie in de Nations League recht te trekken: da’s gelukt."

"Hij moest zich kwalificeren voor het WK: da’s – weliswaar weer in een matige poule – gelukt. En op het WK was een kwartfinale vooropgesteld en die heeft hij ook gehaald", gaat de voormalige coach verder.

Vanhaezebrouck ziet logisch vervolg

"Ja, tegen Senegal kroop hij door het oog van de naald, maar elke trainer heeft al eens meeval. Hij heeft ook góéíe beslissingen gemaakt, dus ik zou het logisch vinden als de voetbalbond na dit WK doorgaat met Garcia. Voor mij kan dat perfect", aldus Vanhaezebrouck.

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Maar helemaal rechtlijnig is het dossier niet. De resultaten spreken in het voordeel van Garcia, alleen zal de beslissing niet uitsluitend op basis van dat rapport worden genomen. Er spelen ook nog interne evaluaties mee, en bovendien moet Garcia zelf ook willen doorgaan.

"Alleen weten we niet alles wat er achter de schermen gebeurt – Vincent Mannaert heeft daar beter zicht op – en zegt Garcia dat hij nog moet zien wat er gebeurt, dat er veel onzekerheden zijn. Dus het lijkt zelfs niet de vraag wat de voetbalbond zal beslissen, nee: in zijn ogen gaat hij zélf beslissen. Maar wie er straks ook aan het roer staat: we hebben kunnen zien dat er muziek in deze selectie zit", besluit Vanhaezebrouck.

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