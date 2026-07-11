Premier League-clubs denken aan Charles De Ketelaere: Atalanta plakt héél stevig prijskaartje

Charles De Ketelaere heeft zich de voorbije weken nog eens stevig in de kijker gespeeld. De Rode Duivel kende een sterk WK met België en dat blijft blijkbaar niet zonder gevolgen op de transfermarkt. Volgens transferexpert Nicolo Schira tonen twee clubs uit de Premier League interesse in hem.

Atalanta is echter niet van plan om De Ketelaere zomaar te laten vertrekken. De Italiaanse club zou zo'n 50 miljoen euro willen om de Belg te verkopen. Dat is een stevig bedrag, zeker omdat Transfermarkt zijn huidige marktwaarde op 30 miljoen euro schat.

Premier League kijkt naar De Ketelaere

De Ketelaere ligt in Bergamo nog tot juni 2028 onder contract. Atalanta zit dus in een sterke positie. De club weet bovendien dat de 25-jarige aanvaller de voorbije seizoenen opnieuw helemaal is opengebloeid na zijn moeilijke periode bij AC Milan.

Two #PremierLeague’s Clubs have shown interest in Charles #DeKetelaere. #Atalanta ask 50M to sell the belgian forward. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 10, 2026

Milan betaalde in augustus 2022 nog 37,5 miljoen euro om hem weg te halen bij Club Brugge. Die transfer draaide voor De Ketelaere uit op een zware mislukking. Hij speelde 40 wedstrijden voor de Rossoneri, maar kon daarin geen enkele keer scoren.

Herboren bij Atalanta

Bij Atalanta vond De Ketelaere zichzelf terug. De club huurde hem eerst en nam hem in de zomer van 2024 definitief over voor 23,7 miljoen euro. Sindsdien groeide hij uit tot een belangrijke speler in Bergamo. In totaal zit hij er al aan 142 wedstrijden, 32 doelpunten en 31 assists. Bovendien won hij met Atalanta ook de Europa League.





Zijn sterke prestaties bij de club kregen op het WK een vervolg. De Ketelaere speelde vijf wedstrijden voor de Rode Duivels en scoorde drie keer. Twee van die goals vielen tegen de Verenigde Staten, terwijl hij ook tegen Spanje raak trof. Dat doelpunt was extra opvallend, want het was het eerste tegendoelpunt dat Spanje op dit WK moest slikken.

Bij België staat De Ketelaere intussen op 35 caps en negen doelpunten. Zijn WK heeft zijn status alleen maar versterkt. De interesse uit Engeland komt dus niet uit de lucht vallen. De vraag is vooral of een Premier League-club bereid is om in de buurt te komen van de 50 miljoen euro die Atalanta voor ogen heeft.