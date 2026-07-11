Premier League-clubs denken aan Charles De Ketelaere: Atalanta plakt héél stevig prijskaartje

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 2 reacties
Premier League-clubs denken aan Charles De Ketelaere: Atalanta plakt héél stevig prijskaartje
Foto: © photonews
Word fan van België! 2659

Charles De Ketelaere heeft zich de voorbije weken nog eens stevig in de kijker gespeeld. De Rode Duivel kende een sterk WK met België en dat blijft blijkbaar niet zonder gevolgen op de transfermarkt. Volgens transferexpert Nicolo Schira tonen twee clubs uit de Premier League interesse in hem.

Atalanta is echter niet van plan om De Ketelaere zomaar te laten vertrekken. De Italiaanse club zou zo'n 50 miljoen euro willen om de Belg te verkopen. Dat is een stevig bedrag, zeker omdat Transfermarkt zijn huidige marktwaarde op 30 miljoen euro schat.

Premier League kijkt naar De Ketelaere

De Ketelaere ligt in Bergamo nog tot juni 2028 onder contract. Atalanta zit dus in een sterke positie. De club weet bovendien dat de 25-jarige aanvaller de voorbije seizoenen opnieuw helemaal is opengebloeid na zijn moeilijke periode bij AC Milan.

Milan betaalde in augustus 2022 nog 37,5 miljoen euro om hem weg te halen bij Club Brugge. Die transfer draaide voor De Ketelaere uit op een zware mislukking. Hij speelde 40 wedstrijden voor de Rossoneri, maar kon daarin geen enkele keer scoren.

Herboren bij Atalanta

Bij Atalanta vond De Ketelaere zichzelf terug. De club huurde hem eerst en nam hem in de zomer van 2024 definitief over voor 23,7 miljoen euro. Sindsdien groeide hij uit tot een belangrijke speler in Bergamo. In totaal zit hij er al aan 142 wedstrijden, 32 doelpunten en 31 assists. Bovendien won hij met Atalanta ook de Europa League.

Zijn sterke prestaties bij de club kregen op het WK een vervolg. De Ketelaere speelde vijf wedstrijden voor de Rode Duivels en scoorde drie keer. Twee van die goals vielen tegen de Verenigde Staten, terwijl hij ook tegen Spanje raak trof. Dat doelpunt was extra opvallend, want het was het eerste tegendoelpunt dat Spanje op dit WK moest slikken.

Bij België staat De Ketelaere intussen op 35 caps en negen doelpunten. Zijn WK heeft zijn status alleen maar versterkt. De interesse uit Engeland komt dus niet uit de lucht vallen. De vraag is vooral of een Premier League-club bereid is om in de buurt te komen van de 50 miljoen euro die Atalanta voor ogen heeft.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Charles De Ketelaere

Meer nieuws

Hein Vanhaezebrouck maakt standpunt over Rudi Garcia glashelder

Hein Vanhaezebrouck maakt standpunt over Rudi Garcia glashelder

22:30
'AS Roma zet eerste stap voor Rode Duivel met bod van 30 miljoen'

'AS Roma zet eerste stap voor Rode Duivel met bod van 30 miljoen'

23:00
MARCA zet mooi gebaar van Courtois na WK-uitschakeling in de kijker

MARCA zet mooi gebaar van Courtois na WK-uitschakeling in de kijker

21:00
Brandon Mechele sluit WK af met prachtig nieuws

Brandon Mechele sluit WK af met prachtig nieuws

20:07
3
Rode Duivels reageren massaal na WK-exit: één gevoel overheerst

Rode Duivels reageren massaal na WK-exit: één gevoel overheerst

19:50
KV Mechelen wilt shoppen in eigen land en heeft verdediger op het oog

KV Mechelen wilt shoppen in eigen land en heeft verdediger op het oog

21:30
Spaanse media zijn opvallend scherp over België na uitschakeling

Spaanse media zijn opvallend scherp over België na uitschakeling

18:20
Rudi Garcia wacht spannend verdict van de voetbalbond

Rudi Garcia wacht spannend verdict van de voetbalbond

16:30
1
Antwerp verliest van Duitse tweedeklasser en ziet speler uitvallen

Antwerp verliest van Duitse tweedeklasser en ziet speler uitvallen

19:05
1
Hein Vanhaezebrouck denkt te weten waarom Garcia Courtois wisselde

Hein Vanhaezebrouck denkt te weten waarom Garcia Courtois wisselde

17:10
6
Doorbraak in transferdossier: Club Brugge en FC Barcelona bereiken akkoord

Doorbraak in transferdossier: Club Brugge en FC Barcelona bereiken akkoord

17:45
Voetbalwereld in diepe rouw: Zuid-Afrikaanse WK-speler plots overleden

Voetbalwereld in diepe rouw: Zuid-Afrikaanse WK-speler plots overleden

15:46
Club Brugge en KRC Genk krijgen tik in oefenwedstrijden, KAA Gent haalt stevig uit

Club Brugge en KRC Genk krijgen tik in oefenwedstrijden, KAA Gent haalt stevig uit

15:20
Anderlecht wint tegen NEC, maar Vitor Bruno krijgt ook duidelijke waarschuwing

Anderlecht wint tegen NEC, maar Vitor Bruno krijgt ook duidelijke waarschuwing

14:50
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 11/07: Said - Trouillet - Kechta

Transfernieuws en Transfergeruchten 11/07: Said - Trouillet - Kechta

13:30
Anderlecht doet miljoenenbod op opvallende aanvaller

Anderlecht doet miljoenenbod op opvallende aanvaller

14:10
Born in the USA: dit WK moet het begin zijn van iets moois voor België

Born in the USA: dit WK moet het begin zijn van iets moois voor België

11:00
OFFICIEEL: Jackpot voor Standard, dat speler voor 10 miljoen euro verkoopt

OFFICIEEL: Jackpot voor Standard, dat speler voor 10 miljoen euro verkoopt

13:30
7
EXCLUSIEF - Engelse, Italiaanse én Spaanse aanbiedingen voor Belg: beslissing nakend

EXCLUSIEF - Engelse, Italiaanse én Spaanse aanbiedingen voor Belg: beslissing nakend

12:30
OFFICIEEL: Standard heeft nieuwe middenvelder helemaal beet

OFFICIEEL: Standard heeft nieuwe middenvelder helemaal beet

12:57
2
OFFICIEEL: Lommel pakt uit met middenvelder van 15 miljoen euro

OFFICIEEL: Lommel pakt uit met middenvelder van 15 miljoen euro

12:48
8
Moeten we door met Rudi Garcia? "Zoals de griet die je plots leuk begint te vinden"

Moeten we door met Rudi Garcia? "Zoals de griet die je plots leuk begint te vinden"

09:30
10
Deal van 25 miljoen euro voor Union SG plots op helling?

Deal van 25 miljoen euro voor Union SG plots op helling?

12:00
7
De messen bovengehaald: "Ongeziene flater van Rudi Garcia"

De messen bovengehaald: "Ongeziene flater van Rudi Garcia"

08:30
52
De toekomst van de Rode Duivels oogt echt niet somber, al betwijfelen we of dat met Rudi Garcia zal zijn Opinie

De toekomst van de Rode Duivels oogt echt niet somber, al betwijfelen we of dat met Rudi Garcia zal zijn

08:00
26
DONE DEAL: Club Brugge maakt bocht van 180 graden compleet

DONE DEAL: Club Brugge maakt bocht van 180 graden compleet

11:30
1
Onze cijfers voor de moedige Rode Duivels na Spanje-België: ze verdienen lof

Onze cijfers voor de moedige Rode Duivels na Spanje-België: ze verdienen lof

07:30
13
“Hollywood-ster”: Ruben Van Gucht wordt aangepakt en komt met bom over huwelijk De derde helft

“Hollywood-ster”: Ruben Van Gucht wordt aangepakt en komt met bom over huwelijk

10:30
7
WK-LIVE 11/7: Zlatan kritisch, Rode Duivels keren dan terug

WK-LIVE 11/7: Zlatan kritisch, Rode Duivels keren dan terug

10:16
KRC Genk denkt aan oude bekende (met Gent-verleden) als nieuwe coach

KRC Genk denkt aan oude bekende (met Gent-verleden) als nieuwe coach

10:00
Rudi Garcia trots en laat eigen toekomst in het midden: "Toen ik begon miste deze ploeg grinta" Reactie

Rudi Garcia trots en laat eigen toekomst in het midden: "Toen ik begon miste deze ploeg grinta"

06:05
2
🎥 Courtois wil doorgaan bij Rode Duivels na uitschakeling, maar... aan zijn voorwaarden Reactie

🎥 Courtois wil doorgaan bij Rode Duivels na uitschakeling, maar... aan zijn voorwaarden

23:51
10
Pijnlijk voor de bondscoach en Lammens? Courtois geeft aan dat hij kon blijven staan Reactie

Pijnlijk voor de bondscoach en Lammens? Courtois geeft aan dat hij kon blijven staan

23:40
19
'FC Barcelona dringt aan: Club Brugge wil meer dan tien miljoen euro'

'FC Barcelona dringt aan: Club Brugge wil meer dan tien miljoen euro'

09:00
📷 FOTO: Lukaku en De Bruyne in tranen: familie biedt troost aan aangeslagen Rode Duivels na WK-exit

📷 FOTO: Lukaku en De Bruyne in tranen: familie biedt troost aan aangeslagen Rode Duivels na WK-exit

05:30
Rode Duivels met opgeheven hoofd naar huis: België breekt pas laat tegen dominant Spanje

Rode Duivels met opgeheven hoofd naar huis: België breekt pas laat tegen dominant Spanje

10/07

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Kwart Finales
Frankrijk Frankrijk 2-0 Marokko Marokko
Spanje Spanje 2-1 België België
Noorwegen Noorwegen 0-0 Engeland Engeland
Argentinië Argentinië 12/07 Zwitserland Zwitserland

Nieuwste reacties

TIGERMANIA TIGERMANIA over Premier League-clubs denken aan Charles De Ketelaere: Atalanta plakt héél stevig prijskaartje JaKu JaKu over De toekomst van de Rode Duivels oogt echt niet somber, al betwijfelen we of dat met Rudi Garcia zal zijn Dirk1897 Dirk1897 over OFFICIEEL: Jackpot voor Standard, dat speler voor 10 miljoen euro verkoopt Union 60 Union 60 over Tout n'est pas perdu malgré l'élimination : Brandon Mechele annonce une belle nouvelle Steven 70 Steven 70 over Hein Vanhaezebrouck denkt te weten waarom Garcia Courtois wisselde Besh Besh over Antwerp verliest van Duitse tweedeklasser en ziet speler uitvallen Viva Charleroi Viva Charleroi over Stop ou encore pour Rudi Garcia ? Une tendance (nette) se dégage Union 60 Union 60 over 📷Lukaku et De Bruyne en larmes : les Diables consolés par leurs familles après l'élimination bink bink over Rudi Garcia wacht spannend verdict van de voetbalbond Boskofabbe Boskofabbe over Brandon Mechele sluit WK af met prachtig nieuws Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved