Paars-wit is gewaarschuwd: Europese tegenstander van Anderlecht laat zich opnieuw opmerken

Hammarby lijkt helemaal klaar voor het Europese tweeluik tegen Anderlecht. De Zweedse club won elf dagen voor de heenmatch met 2-0 van Kalmar en heeft duidelijk meer wedstrijdritme dan paars-wit, dat in de voorbereiding nog zoekende is.

Nadat Hammarby vorig seizoen Charleroi in de slotminuten van de verlengingen uitschakelde in de Conference League (1-2 op Mambourg na de 0-0 in de heenwedstrijd), richt de Zweedse club zich nu op Anderlecht. Opnieuw met het voordeel dat het met meer wedstrijdritme aan dit tweeluik kan beginnen.

In tegenstelling tot de Pro League is de Zweedse competitie al een tijd bezig. Om wedstrijden in de mooie maanden te kunnen spelen en niet midden in de winter, ging de Zweedse Allsvenskan begin april van start. Intussen zit men al aan speeldag dertien.

Anderlecht zoekt nog, Hammarby slijpt de messen

Elf dagen voor de heenmatch tegen Anderlecht heeft Hammarby het vertrouwen weer wat opgekrikt. Voor 22.800 supporters in de 3Arena won de club uit Stockholm met 2-0 van Kalmar. Na twee nederlagen op rij zette Hammarby de puntjes op de i met nu twee overwinningen na elkaar. Daardoor klimt het naar de tweede plaats in het klassement, op drie punten van leider Sirius (waar Robbie Ure blijft scoren alsof het niets is).

Ook al is de kern van Anderlecht volgens de waarderingen zo’n 40 miljoen euro meer waard (74 tegenover 34), mag paars-wit de tegenstander zeker niet onderschatten. Na de uitschakeling tegen Häcken vorige zomer (dat Hammarby een maand geleden nog versloeg) is Sporting gewaarschuwd. Zeker met het oog op de moeizame eerste optredens van de Mauves in de voorbereiding: 0-0 tegen Boulogne en een 3-2 zege tegen NEC Nijmegen in een oefenwedstrijd.