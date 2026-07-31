Davy Roef is andermaal de held, maar wil dat liever niet (meer) zijn

Er zijn nog zekerheden in het leven. KAA Gent speelt nog altijd geen topvoetbal, heeft het nog altijd moeilijk om te scoren, maar kan nog steeds rekenen op een doelman. Davy Roef was ook tegen LNZ Cherkasy dé held van de avond.

Tijdens de wedstrijd had hij niet al te veel te doen, maar het werd toch opnieuw een wedstrijd waarbij KAA Gent tot het uiterste gaatje moest om de eindoverwinning te pakken tegen LNZ Cherkasy. Hij stopte de elfmeter van Tverdokhlib en dat maakte het verschil uiteindelijk.

"Ik zou graag eens wat minder werk hebben", aldus Roef in zijn analyse na de wedstrijd. "Nu was het opnieuw een wedstrijd die niet voor hartlijders was. Eens een wedstrijd makkelijker winnen zou leuker zijn, dat ik niet de man in de picture ben."

KAA Gent na strafschoppen voorbij LNZ Cherkasy, met dank aan Davy Roef

"We wilden meer uit deze wedstrijd halen na vorige week, maar het was niet makkelijk. Er moet nog heel wat beter en er zijn nog werkpunten. We kunnen het niet enkel op Cherkasy en hun manier van verdedigen steken, we waren ook zelf niet goed genoeg."

Ook coach Rik De Mil snapte dat Cherkasy wel goed kan verdedigen, maar wilde geen excuses zoeken: "We moesten meer gaan doen en sneller spelen en dat hebben we niet gedaan. Alles samen was het tempo niet goed genoeg om dit soort ploegen uit verband te spelen."

Resultaat heilig voor KAA Gent of moet het meer zijn?

"Vorig seizoen waren we misschien de boot in gegaan. Nu staan we een pak stabieler en in moeilijke wedstrijden moet je ze over de streep trekken en dat is gelukkig dan wel gelukt." Of zoals Davy Roef zei: "Het resultaat is nu het belangrijkste, vanaf volgende week moeten we opnieuw vol aan de bak."



Lees ook... Remember KRC Genk? KAA Gent begint zijn seizoen zoals het eindigde: Roef de held›

Slotsom: het resultaat is heilig in deze fase van de competitie, maar tegen IFK Göteborg moet het toch wel beter. Het tempo zal dan hoger moeten zijn. En in het slechtste geval hebben ze natuurlijk altijd nog Davy Roef, maar die wil dus eigenlijk niet meer dat ze op hem moeten rekenen.