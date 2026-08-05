'Cristiano Ronaldo doet opmerkelijke move en... nodigt Lionel Messi uit op zijn huwelijk'
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Cristiano Ronaldo stapt komend weekend in het huwelijksbootje met Georgina Rodriguez. De lijst met genodigden staat vol met wereldsterren. De Portugees heeft zelfs Lionel Messi uitgenodigd.
'Cristiano Ronaldo doet opmerkelijke move en... nodigt Lionel Messi uit op zijn huwelijk'
Cristiano Ronaldo en Georgina Rodriguez stappen komende zaterdag in het huwelijksbootje. Locatie van dienst: Madeira. En dus zijn alle ogen gericht op de bruid, bruidegom en... de gastenlijst.
De kans is dus héél groot dat het Portugese eiland de komende dagen wordt overspoeld door topvoetballers en wereldsterren. De Portugese media weten dat onder anderen Vin Diesel, Rihanna, Jennifer Lopez, Drake, Erling Braut Haaland, Lamine Yamal, Kylian Mbappé en Vinicius Junior hun opwachting zullen maken.
Komt Lionel Messi naar het huwelijk van Cristiano Ronaldo?
Maar minstens even opvallend: CR7 heeft eveneens Lionel Messi een uitnodiging gestuurd. De Vlo is sinds jaar én dag dé absolute rivaal van Cristiano Ronaldo. Al moet het gezegd: het respect tussen beide heren is groot. We zijn benieuwd of Messi ook zal ingaan op die uitnodiging...
Cristiano Ronaldo stapt komend weekend in het huwelijksbootje met Georgina Rodriguez. De toekomstige mevrouw Ronaldo heeft de jackpot beet. En dat staat zelfs een eventuele scheiding niét in de weg.
Madeira staat komend weekend in het teken van het huwelijk van Cristiano Roanldo en Georgina Rodriguez. Hoeven we uit te leggen dat de festiviteiten een zakcentje gaan kosten?
CR7 is met een geschatte nettowaarde van 1,23 miljard (!) euro de eerste voetbalmiljardair. Ook Georgina spaarde de voorbije jaren een mooie bankrekening bij elkaar. Haar persoonlijke waarde wordt geschat op 30,8 miljoen euro.
Desalniettemin wint de toekomstige mevrouw Ronaldo de (financiële) jackpot. Het moet immers gezegd: er zijn serieuze onderhandelingen vooraf gegaan aan het huwelijk. En (de advocaten van) Georgina lieten zich niet om de tuin leiden.
We gaan ervan uit dat het koppel niét de bedoeling heeft om te scheiden. Maar indien dat wél zou gebeuren hoeft Georgina zich nooit meer zorgen te maken over het financiële luik van een mensenleven.
Ook bij een scheiding heeft Georgina de absolute jackpot beet
Na de geboorte van Alana Martina (eerste gezamenlijke dochter van Cristiano Ronaldo en Georgina, nvdr.) werd er reeds een overeenkomst tussen beiden opgesteld om Georgina financieel te beschermen en het vermogen van CR7 veilig te stellen. Op dat contract werd doorgewerkt.
Ondertussen zijn de details van het huwelijkscontract uitgelekt. Hieronder lijsten we op waar Georgina in het geval van scheiding recht op heeft. De bron: de zogenaamde gespecialiseerde media uit diverse landen.
- Levenslange uitkering van 100.000 euro per maand, bedoeld voor haar persoonlijke levensonderhoud.
- Lifestylebudget van twee miljoen euro per jaar, bedoeld om de luxueuze levensstijl te kunnen behouden.
- 500.000 per maand om in het onderhoud van de kinderen te voorzien.
- Georgina mag twee auto's kiezen uit het exlusieve wagenpark van Ronaldo. De voertuigen die ze eerder cadeau kreeg van CR7 tellen niét mee en mag ze uiteraard gewoon houden.
- Familievilla in La Finca én enkele andere vastgoedeigendommen in Lissabon. De totale waarde: 5,6 miljoen euro.
- Levenslang gebruik van de privéjet en jaarlijks twee betaalde luxevakanties met het gezin.
Voor de volledigheid: de ceremonie vindt komende zaterdag plaats in de Sé-kathedraal in Funchal. De festiviteiten worden georganiseerd in het Savoy Palace Hotel. Misschien kan u het koppel feliciteren als u in de buurt bent?
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