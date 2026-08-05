'Cristiano Ronaldo doet opmerkelijke move en... nodigt Lionel Messi uit op zijn huwelijk'

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Cristiano Ronaldo stapt komend weekend in het huwelijksbootje met Georgina Rodriguez. De lijst met genodigden staat vol met wereldsterren. De Portugees heeft zelfs Lionel Messi uitgenodigd.