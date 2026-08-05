Eerste interlands en eerste WK, maar... hij lijkt zo goed als zeker van een basisplaats voor jaren

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Eerste interlands en eerste WK, maar... hij lijkt zo goed als zeker van een basisplaats voor jaren
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Voor Nathan Ngoy werd de oefenwedstrijd van Lille in België meer dan een gewone voorbereidingsmatch. De Rode Duivel keerde even terug naar huis, blikte terug op zijn WK-avontuur én genoot zichtbaar van een weerzien met oude bekenden.

LOSC Lille won uiteindelijk met 3-6 in deze oefenmatch. In deze fase van de voorbereiding zegt zo’n uitslag niet alles: coaches kijken vooral naar automatismen, intensiteit en wie al klaar is om minuten te maken.

Nathan Ngoy terug in België: “Ik ben vandaag de vrienden komen zien”

Nathan Ngoy genoot zichtbaar van het feit dat Lille nog eens op Belgische bodem speelde. “Ja, ik ben vandaag teruggekomen om de vrienden te zien. We zijn elkaar in Luchin tegengekomen. Zij hadden een wedstrijd. Ze zijn in mijn land, België, komen spelen. De vrienden terugzien en vandaag ook nog met een overwinning vertrekken, dat is fijn.”

Voor Ngoy was het vooral een weerzien met vertrouwde gezichten uit de groep. De sfeer rond zo’n match is anders dan tijdens het seizoen, maar net daarom is het voor spelers ook een moment om te herbronnen en banden aan te halen.

Terugblik op het WK 2026 met de Rode Duivels

Ngoy kreeg ook vragen over zijn ervaring op het WK. Ngoy was een lichtpunt, ondanks zijn rode kaart. En lijkt voor jaren een certitude te worden. “Het was een geweldige ervaring. Dat is de grootste competitie. Natuurlijk blijft er een gevoel hangen dat het niet af was, omdat we uitgeschakeld zijn, maar in het algemeen was het een heel mooie ervaring met grote spelers. Ik ben blij dat ik dat heb meegemaakt en ik neem die ervaring mee.”

Tot slot kwam hij met een glimlach terug op de kleedkamer: “Ik ben blij om iedereen in de kern terug te zien! Bon, Ngal’ayel Mukau is er, hij is me wat aan het plagen. Ik ga dan maar zeggen dat hij mijn favoriet is, maar eigenlijk: iedereen.”

Voor Lille komt de competitiestart dichterbij

Lille begint officieel aan het nieuwe seizoen op 23 augustus met een uitwedstrijd tegen Angers. De aftrap is om 15u00 in het Stade Raymond-Kopa. Bij LOSC hopen ze opnieuw een seizoen neer te zetten waarin Europese ambities realistisch blijven. Vorig jaar eindigde Lille derde en pakte het zo een ticket voor de Champions League. Ook dit seizoen mikt de club opnieuw op de top drie.

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