Bijna twee jaar en drie ziekenhuisopnames later is hij eindelijk weer speelklaar

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Bijna twee jaar en drie ziekenhuisopnames later is hij eindelijk weer speelklaar
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Na bijna twee jaar vol tegenslagen staat Patrik Gunnarsson eindelijk weer op het trainingsveld. De doelman van KV Kortrijk vocht zich terug na een uiterst zeldzame spier- en zenuwaandoening en hoopt binnenkort opnieuw een officiële wedstrijd te spelen.

Van onschuldige botsing naar zeldzame aandoening

Wat begon als een ogenschijnlijk gewone blessure tijdens KV Mechelen-KV Kortrijk op 20 oktober 2024, groeide uit tot een medische nachtmerrie. Enkele weken na zijn terugkeer begonnen Gunnarssons voeten, vingers en zelfs zijn mond gevoelloos te worden.

In Het Nieuwsblad blikt de IJslandse doelman terug: “Kort daarna begonnen mijn voeten echter plots gevoelloos te worden. Niet veel later ook mijn vingers en zelfs mijn mond.” Na onderzoeken bleek hij getroffen door een uiterst zeldzame neurologische aandoening waarbij het immuunsysteem de eigen zenuwen aanvalt.

De ziekte treft jaarlijks amper één à twee mensen per 100.000 inwoners en komt zelden voor bij jonge topsporters.

Drie ziekenhuisopnames en een zware strijd

De maanden die volgden, waren bijzonder zwaar. Gunnarsson belandde drie keer in het ziekenhuis nadat de ziekte telkens opnieuw de kop opstak. Tijdens de zwaarste terugval verloor hij alle kracht in zijn benen en handen.

“Ik kon amper nog op mijn benen staan. Op dat moment hoopte ik alleen nog dat ik ooit weer normaal zou kunnen wandelen. Dat ik mijn dochter opnieuw zou kunnen vasthouden en met haar kon spelen”, gaat hij verder.

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De ziekte had niet alleen een zware fysieke impact, maar veranderde ook zijn kijk op het leven. Voetbal verdween volledig naar de achtergrond. Eerst wilde hij gewoon opnieuw zelfstandig kunnen functioneren en tijd doorbrengen met zijn jonge dochter.

De weg terug naar het voetbal

Ondanks alle tegenslagen bleef Gunnarsson nauw betrokken bij KV Kortrijk. Wanneer hij niet in het ziekenhuis lag, was hij bijna dagelijks op de club aanwezig. Hij woonde thuiswedstrijden bij, reisde geregeld mee en bleef deel uitmaken van de spelersgroep.

Die verbondenheid hielp hem tijdens zijn revalidatie. De voorbije zomer werkte hij bovendien intensief samen met doelmannentrainer Francky Vandendriessche om opnieuw wedstrijdfit te worden.

“Mijn lichaam reageert eindelijk weer zoals vroeger. In het begin voelde alles vreemd, alsof ik opnieuw moest leren duiken of tegen een bal trappen”, aldus Gunnarsson.

Dromen van een officiële comeback

Na twintig maanden afzien speelde Gunnarsson ondertussen opnieuw oefenwedstrijden. Zijn grote doel is nu een plaats in de wedstrijdselectie van KV Kortrijk achter eerste doelman Marko Ilic. De 25-jarige IJslander blijft daarbij realistisch.

Alleen al opnieuw deel uitmaken van de selectie voelt voor hem als een enorme overwinning. Als hij zijn ploegmaat kan uitdagen op training en stap voor stap opnieuw minuten kan maken, is dat volgens hem de mooiste beloning na een van de moeilijkste periodes uit zijn leven.

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