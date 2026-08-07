Vlak voor clash met Antwerp komt SK Beveren met belangrijk nieuws

SK Beveren neemt een vertrouwde partner mee naar het hoogste niveau. Na de promotie en het ongeslagen seizoen in de Challenger Pro League verlengt Remo Frit zijn engagement met twee jaar, net voor de ploeg op de Bosuil aan haar nieuwe avontuur begint.

SK Beveren begint dit weekend aan een nieuw hoofdstuk. Na een ongeslagen seizoen in de Challenger Pro League keert de club terug naar de Jupiler Pro League, waar meteen een verplaatsing naar Antwerp wacht. Naast het sportieve luik blijft ook achter de schermen de continuïteit behouden.

Op de clubwebsite maakte SK Beveren bekend dat de samenwerking met Remo Frit met twee seizoenen wordt verlengd. Het familiebedrijf is al meer dan 15 jaar lang verbonden aan de club en blijft ook na de promotie zichtbaar op het shirt.

Samen naar de Jupiler Pro League

De timing van de verlenging is niet toevallig. SK Beveren zette vorig seizoen een bijzonder sterke campagne neer en bleef zelfs ongeslagen in de Challenger Pro League. Die prestatie leverde de terugkeer naar het hoogste niveau op.

Remo Frit gaat mee in dat verhaal. Het bedrijf voerde vorig jaar nog een rebranding door en prijkt sindsdien met een nieuw logo op het shirt, maar aan de samenwerking zelf verandert weinig.

“Vorig seizoen vierden we dat Remo al vijftien jaar een vaste plaats op ons shirt inneemt”, reageert Michiel Noeninckx, CRO van SK Beveren. “We zijn dan ook bijzonder trots dat zij ook de komende twee seizoenen aan boord blijven.”





Eerste test meteen op de Bosuil

Ook bij Remo Frit was er weinig twijfel om de samenwerking voort te zetten. CEO Wim Lanoey verwijst expliciet naar het sterke seizoen van Beveren en de stap naar de Jupiler Pro League. “Na het prachtige seizoen van SK Beveren hebben we geen moment getwijfeld om ook de stap naar de Jupiler Pro League mee te zetten”, klinkt het.

Sportief wacht ondertussen meteen een stevige eerste opdracht. Beveren opent zijn terugkeer op het hoogste niveau dit weekend op het veld van Antwerp. Na een volledig ongeslagen seizoen in de Challenger Pro League wordt het duel op de Bosuil meteen een eerste graadmeter om te zien hoe de ploeg zich staande houdt tussen de Belgische elite.