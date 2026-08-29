Kevin De Bruyne maakt meteen het grootste probleem van het Italiaanse voetbal duidelijk

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Kevin De Bruyne maakt meteen het grootste probleem van het Italiaanse voetbal duidelijk
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Kevin De Bruyne is nog maar enkele maanden actief in Italië, maar zijn stem weegt er nu al zwaar. Napoli-trainer Massimiliano Allegri noemt de Rode Duivel de “universiteit van het voetbal”, terwijl De Bruyne zelf zich niet beperkt tot zijn prestaties op het veld. In een interview met Corriere dello Sport legt hij bloot waar volgens hem een belangrijk probleem van het Italiaanse voetbal zit: jonge talenten krijgen te weinig de kans.

Kevin De Bruyne maakt stilaan indruk bij Napoli, niet alleen met zijn voeten maar ook met zijn kijk op het voetbal. Zijn nieuwe trainer Massimiliano Allegri omschreef de Rode Duivel onlangs als "de universiteit van het voetbal". De Italiaan leert zijn Belgische spelmaker nog kennen, maar spreekt nu al met veel waardering over hem.

"Hij heeft een introvert karakter en is niet iemand die veel praat. Maar af en toe krijg ik hem toch aan het lachen. Kevin is een beetje de universiteit van het voetbal", vertelde Allegri over De Bruyne.

Met zijn ervaring op het allerhoogste niveau en zijn spelinzicht geniet de 34-jarige middenvelder ook in Italië veel respect. De Bruyne heeft alles meegemaakt in de voetbalwereld en zijn mening over de Serie A krijgt dan ook gewicht.

De Bruyne ziet werkpunten voor het Italiaanse voetbal

In gesprek met Corriere dello Sport kreeg De Bruyne de vraag waarom Italië al drie WK's op rij heeft gemist. De voormalige wereldkampioen van 2006 slaagde er niet in zich te plaatsen voor de edities van 2018, 2022 en 2026.

Volgens De Bruyne moet het Italiaanse voetbal meer vertrouwen durven schenken aan jonge spelers. Zij moeten sneller kansen krijgen om zich te tonen op het hoogste niveau in de Serie A. De doorstroming gaat niet vlug genoeg volgens hem.

De Rode Duivel verwees daarbij naar zijn Napolitaanse ploegmaat Antonio Vergara, een 23-jarige aanvallende middenvelder. "Antonio is een groot talent voor Italië. Maar hij moet tijd krijgen. Toen ik hier aankwam, dacht ik dat hij 18 jaar oud was, terwijl hij al 23 is. In België en Engeland ben je op je zeventiende of achttiende vaak al basisspeler. Hier is de filosofie anders. Dit wordt zijn eerste volledige seizoen bij de ploeg."

"Spelen, spelen en nog eens spelen"

De Bruyne ziet maar één echte manier waarop Vergara en andere jonge talenten stappen kunnen zetten: veel wedstrijden spelen. "Antonio moet elke dag consequent blijven werken en vooruitgang boeken. En spelen, spelen, spelen. Hij toont echt mooie dingen en zal ons nog veel helpen."

De Bruyne weet uiteraard waarover hij spreekt. Zelf debuteerde hij als 17-jarige in het eerste elftal van Racing Genk. In zijn beginjaren maakte hij fouten en nam hij niet altijd de juiste beslissingen, maar net die ervaring hielp hem om zich te ontwikkelen.

Ook zijn vroege buitenlandse avonturen droegen bij aan zijn groei richting de wereldtop. De Belgische competitie heeft als doorstroomcompetitie wel een ander profiel dan de Serie A, maar volgens De Bruyne kan Italië zeker inspiratie halen uit de manier waarop jonge spelers in België sneller verantwoordelijkheid krijgen.

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