Nieuwe knaltransfer op komst voor Belg Samuel Mbangula

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Nieuwe knaltransfer op komst voor Belg Samuel Mbangula
Foto: © photonews
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Samuel Mbangula lijkt alweer voor een nieuwe stap te staan. Bologna duwt door voor de Belg, die pas één seizoen bij Werder Bremen speelt. Een transfer terug naar Italië komt zo plots dichtbij, terwijl meerdere andere clubs hem eveneens op de radar hebben.

Samuel Mbangula staat dicht bij een nieuwe transfer. Bologna werkt volgens Fabrizio Romano aan een akkoord met Werder Bremen over de 22-jarige Belgische flankaanvaller. Die informatie kan Voetbalkrant.com ondertussen ook bevestigen. De deal zou bovendien een domino-effect kunnen veroorzaken, want zijn komst kan de overstap van Jonathan Rowe naar Atalanta mee mogelijk maken.

Mbangula staat al langer op verschillende lijstjes. Volgens Sacha Tavolieri toonden naast Bologna ook Atalanta, Olympique Lyon en Hull City interesse. De flankaanvaller lijkt nu echter het dichtst bij een akkoord te staan met Werder Bremen.

Nieuwe stap na één seizoen in Duitsland

De Belg doorliep een groot deel van zijn jeugdopleiding in eigen land. Zo speelde hij onder meer bij Anderlecht en Club Brugge, vooraleer hij in 2020 naar Juventus trok.

In Turijn begon hij bij de jeugd, maar uiteindelijk werkte hij zich ook op naar de eerste ploeg. Voor Juventus kwam hij tot 32 wedstrijden, waarin hij vier keer scoorde en vijf assists gaf.

In de zomer van 2025 verliet hij Italië voor Werder Bremen. Daar verzamelde hij 28 optredens, met drie doelpunten en vier assists. Zijn verblijf in Duitsland lijkt dus beperkt te blijven tot één seizoen. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde momenteel acht miljoen euro.

Bologna duwt door

Bologna ziet in Mbangula duidelijk een interessante optie voor de flanken en probeert de transfer nu snel af te ronden. Over de exacte constructie of transfersom is voorlopig nog geen duidelijkheid.

De mogelijke deal is ook interessant door de gevolgen elders op de markt. Volgens Romano kan de komst van Mbangula naar Bologna de weg vrijmaken voor Jonathan Rowe om naar Atalanta te trekken.

Mbangula zou zo opnieuw in Italië kunnen belanden, amper één jaar nadat hij Juventus verliet. Voor de 22-jarige Belg betekent dat opnieuw een kans om zich te tonen in de Serie A. Na passages bij Juventus en Werder Bremen lijkt Bologna nu de volgende stap in zijn carrière te worden. Dat meerdere clubs interesse toonden, onderstreept dat zijn profiel nog altijd goed in de markt ligt.

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