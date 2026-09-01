Cercle Brugge troeft Blackburn Rovers af en haalt Nigeriaanse winger uit Portugal

Cercle Brugge staat op het punt om Tunde Akinsola aan zijn selectie toe te voegen. De 23-jarige Nigeriaanse winger is onderweg naar België om zijn medische testen af te leggen en lijkt daarmee voor de Vereniging te kiezen boven een avontuur in de Engelse Championship.

Blackburn Rovers had zich eveneens concreet gemeld voor Akinsola en bracht zelfs een bod uit. Toch wist Cercle de concurrentie uit Engeland af te troeven. De Nigeriaan heeft zijn keuze gemaakt en trekt naar West-Vlaanderen, waar hij een contract voor vier seizoenen met een optie op een extra jaar zal ondertekenen.

Transfer van 1,5 miljoen euro

Cercle betaalt volgens de huidige informatie 1,5 miljoen euro voor Akinsola. AVS Futebol behoudt bovendien tien procent op een eventuele toekomstige doorverkoop. Voor de Bruggelingen is het een investering in een speler die zich de voorbije periode nadrukkelijk in de kijker speelde in Portugal.

Akinsola maakte in Portugal deel uit van de aanval van AVS en groeide er uit tot een belangrijke offensieve pion. De Nigeriaan kan op verschillende posities voorin uit de voeten, maar wordt vooral uitgespeeld vanaf de flank. Zijn snelheid en directe speelstijl moeten Cercle meer dreiging in de omschakeling bezorgen.

Van Remo Stars naar Europa

De nieuwe aanwinst van Cercle zette zijn eerste stappen in het profvoetbal bij Remo Stars in Nigeria. Vanuit zijn thuisland maakte hij vervolgens de overstap naar Europa, waar hij bij AVS de kans kreeg om zich op een hoger niveau te bewijzen.

Daar maakte hij voldoende indruk om belangstelling uit verschillende landen op te wekken. Blackburn Rovers was uiteindelijk de meest concrete buitenlandse concurrent, maar de Championship-club zag Akinsola dus voor Cercle kiezen.





Cercle wint strijd met Blackburn

Dat een club uit de Championship concreet in de markt was voor Akinsola, maakt de transfer extra interessant. Blackburn Rovers is actief op het tweede niveau van het Engelse voetbal, maar kon de Nigeriaan niet overtuigen. Cercle wist hem wel over de streep te trekken.

Akinsola wordt vandaag medisch getest. Als die onderzoeken geen problemen opleveren, kan zijn transfer naar Cercle officieel worden afgerond.