Standard doet een geste: overbodige speler maakt transfer naar ... Italië

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Thomas Henry, vorig seizoen uit de selectie gezet door Vincent Euvrard en later door de clubleiding, hoort ook dit seizoen 2026-2027 nog steeds niet bij de plannen van Standard. Hij ging normaal gezien andere oorden opzoeken, maar is nu niet door de medische testen geraakt.