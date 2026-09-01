Standard doet een geste: overbodige speler maakt transfer naar ... Italië
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Thomas Henry, vorig seizoen uit de selectie gezet door Vincent Euvrard en later door de clubleiding, hoort ook dit seizoen 2026-2027 nog steeds niet bij de plannen van Standard. Hij ging normaal gezien andere oorden opzoeken, maar is nu niet door de medische testen geraakt.
Standard doet een geste en laat Henry vertrekken naar Italië
Er is een akkoord bereikt tussen Standard en Thomas Henry zodat de Franse aanvaller (aangekomen aan de oever van de Maas in juli 2025) zijn professionele carrière kan voortzetten in de Serie C bij AC Reggiana.
"We wensen Thomas het beste voor het seizoen 2026-2027 in zijn nieuwe kleuren", aldus Standard in een persmededeling op de eigen webstek. Nadat zijn transfer richting Griekenland vastliep op medische testen leek het er op dat Standard hem niet zou kunnen verkassen. Nu hebben ze dus in onderling overleg met hem een goede deal kunnen treffen, zodat hij alsnog zijn transfer kan en mag maken.
Accord conclu entre notre club et Thomas Henry. 📝— Standard de Liège (@Standard_RSCL) September 1, 2026
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Thomas Henry, vorig seizoen uit de selectie gezet door Vincent Euvrard en later door de clubleiding, hoort ook dit seizoen 2026-2027 nog steeds niet bij de plannen van Standard. Hij ging normaal gezien andere oorden opzoeken, maar is nu niet door de medische testen geraakt.
Net als bij Grejohn Kyei wil stamnummer 16 het contract opzeggen van Thomas Henry, om zo het laatste jaarsalaris te kunnen besparen. Dat zou kunnen door onderling tot een beëindiging te komen waarbij de speler vrijwillig afstand doet van een deel van zijn resterende vergoeding.
De voorbije dagen leek er al een akkoord in de maak voor een vertrek. Henry zou naar Griekenland trekken om bij Panetolikós zijn medische proeven af te leggen en zo te tekenen bij het nummer elf uit de vorige competitie in Griekenland, maar die deal lijkt steeds minder waarschijnlijk.
Medische keuring in Griekenland niet doorstaan
Het plan valt nu in het water. Volgens het Griekse medium Gazzetta zou de Franse spits zijn medische testen niet hebben doorstaan vlak voor het vriendschappelijke duel tussen Panetolikós en Troyes (1-1). De club zou daarop de transfer hebben afgeblazen.
Dit is opnieuw een tegenvaller voor Henry, maar het hoeft niet het einde van de regeling met Standard te betekenen. Het doel van beide partijen blijft hem technisch vrijgeven zodat hij elders “gratis” kan tekenen. Alleen zal nu een andere club gevonden moeten worden waar hij wel slaagt voor de medische keuring.
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