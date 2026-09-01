Vorig jaar nog titularis, nu vooral bankzitter: Cercle-doelman vindt onderdak in Nederland

Robbie Maes, voetbaljournalist
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Vorig jaar nog titularis, nu vooral bankzitter: Cercle-doelman vindt onderdak in Nederland
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Maxime Delanghe staat voor een nieuwe uitdaging. De Cercle Brugge-doelman is volgens Het Nieuwsblad op weg naar Willem II.

De Tilburgers zijn naarstig op zoek naar een nieuwe keeper nadat Thomas Didillon, toevallig een ex-doelman van Cercle, bij de start van het seizoen geblesseerd uitviel. Delanghe moet de oplossing worden en zal naar verluidt voor één seizoen worden gehuurd van de Vereniging.

Sparta afgetroefd

Willem II was overigens niet de enige club die interesse toonde. Ook Sparta Rotterdam had Delanghe op de radar en probeerde de doelman naar Nederland te halen. Uiteindelijk trokken de Tilburgers aan het langste eind.

Voor Delanghe betekent de overstap vooral een nieuwe kans om opnieuw regelmatig onder de lat te staan. De doelman kende vorig seizoen bij Cercle Brugge nog een belangrijk aandeel in de ploeg, maar zag zijn situatie tijdens de voorbereiding veranderen.

Delanghe begon zijn opleiding bij Anderlecht en trok vervolgens naar PSV. In Eindhoven schopte hij het tot Jong PSV, waar hij ook zijn debuut in het betaald voetbal maakte. Vier jaar geleden koos hij voor een overstap naar Lierse SK. Na één seizoen op het Lisp volgde alweer een nieuwe transfer en belandde hij bij Cercle Brugge.

Basisplaats kwijt bij Cercle

Bij Cercle groeide Delanghe vorig seizoen uit tot eerste doelman. De concurrentiestrijd tussen de palen draaide toen in zijn voordeel uit, maar die situatie veranderde deze zomer.

Met de komst van Gaëtan Coucke (ex-KV Mechelen) werd de concurrentie opnieuw aangescherpt en Delanghe slaagde er niet in om zijn plaats tijdens de voorbereiding opnieuw te veroveren. Daardoor werd een vertrek steeds logischer.

Zo'n 51 wedstrijden voor Cercle

In totaal kwam Delanghe ongeveer 51 keer in actie voor Cercle Brugge. Nu lijkt daar dus een nieuwe periode aan te komen, weliswaar voorlopig op huurbasis.

Volgens Transfermarkt wordt de marktwaarde van Delanghe momenteel geschat op zo'n 1,5 miljoen euro. Willem II haalt met hem dus een doelman binnen die al de nodige ervaring heeft opgedaan in België en Nederland en bovendien nog altijd maar 25 jaar oud is. Of er na dit seizoen dan ook een definitieve overname in de maak zal zijn, moet nog worden afgewacht.

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