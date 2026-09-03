Dit is ongetwijfeld de reden waarom Beerschot en Nick Shinton verrassend uit elkaar gaan

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| 1 reacties
Dit is ongetwijfeld de reden waarom Beerschot en Nick Shinton verrassend uit elkaar gaan
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Een contract tot 2027, interesse uit Engeland en zelfs een concreet voorstel van Dender: toch verlaat Nick Shinton Beerschot transfervrij. Achter de breuk zit een maandenlang aanslepend verhaal waarin beide partijen uiteindelijk hetzelfde wilden: uit elkaar gaan.

De transfer hing al maanden in de lucht

Shinton leek aanvankelijk nog stevig verbonden met Beerschot. De club had in maart de optie in zijn contract gelicht, waardoor de doelman tot de zomer van 2027 vastlag. Toch veranderde de situatie snel.

De 25-jarige keeper wilde vertrekken en schakelde in het voorjaar een Britse makelaar in. De bedoeling was duidelijk: een nieuwe uitdaging vinden, bij voorkeur aan de overkant van het Kanaal. Watford, Birmingham en Swansea werden genoemd als geïnteresseerde clubs, maar een concrete overstap kwam er niet.

Opvallende afwezigheid

Terwijl de zoektocht naar een nieuwe werkgever voortduurde, verdween Shinton uit beeld bij Beerschot. Hij speelde niet mee in de voorbereiding en was nauwelijks zichtbaar rond het team. Op het Kiel zorgde dat voor de nodige wrevel.

Toch bleef een oplossing de hele zomer uit. De doelman werd ondertussen ook bij andere clubs aangeboden. Vorige week leek Dender een uitweg te bieden, maar ook die piste liep uiteindelijk dood.

Prijskaartje speelde een rol

Een belangrijke reden waarom een transfer moeilijk tot stand kwam, waren de financiële voorwaarden. Shinton zou bij Beerschot tot de grootverdieners hebben behoord en ook zijn salariseisen vormden volgens Gazet van Antwerpen, de bron van deze informatie, een struikelblok.

Daar kwam nog zijn geschatte marktwaarde van 800.000 euro bij, volgens Transfermarkt. Voor geïnteresseerde clubs is dat een aanzienlijk bedrag om aan een doelman te besteden. Ook een mogelijke overstap naar La Louvière leverde uiteindelijk niets op.

Bevrijd van contract, klaar voor nieuwe club

Met de Belgische transferdeadline voor de deur werd uiteindelijk een opmerkelijke oplossing gevonden. Beerschot wilde af van het zware contract, terwijl Shinton zelf absoluut weg wilde. Een beëindiging met wederzijds akkoord bleek voor beide partijen de beste uitweg.

Daardoor kan de doelman na het sluiten van de transfermarkt nog altijd een nieuwe werkgever vinden als vrije speler. Beerschot neemt afscheid van iemand die in totaal 62 wedstrijden speelde voor de club en daarin zestien keer zijn doel schoon hield.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg K Beerschot VA - Patro Eisden Maasmechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00 (04/09).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Patro Eisden Maasmechelen
K Beerschot VA
Nick Shinton

Meer nieuws

LIVE: We zijn eraan begonnen in Anderlecht-Kortrijk Live

LIVE: We zijn eraan begonnen in Anderlecht-Kortrijk

20:32
LIVE: KAA Gent - OH Leuven, de opstellingen Live

LIVE: KAA Gent - OH Leuven, de opstellingen

20:03
Rik De Mil zet de puntjes op de i over rode kaart van Ibrahima Cissé

Rik De Mil zet de puntjes op de i over rode kaart van Ibrahima Cissé

20:15
🎥 OFFICIEEL KRC Genk haalt verloren zoon terug naar de Cegeka Arena

🎥 OFFICIEEL KRC Genk haalt verloren zoon terug naar de Cegeka Arena

19:55
1
Live. Transfernieuws 3/9: Transfer Deadline Day in België, volg hier alle laatste bewegingen

Live. Transfernieuws 3/9: Transfer Deadline Day in België, volg hier alle laatste bewegingen

19:27
LIVE - Speeldag 5 JPL: Charleroi weet het maandag pas, geen gevolgen voor Union SG

LIVE - Speeldag 5 JPL: Charleroi weet het maandag pas, geen gevolgen voor Union SG

19:00
1
Hete transferzomer voor de Rode Duivels: een zegen of een vloek voor Mark van Bommel?

Hete transferzomer voor de Rode Duivels: een zegen of een vloek voor Mark van Bommel?

19:00
Ait El Hadj overspeelde zijn hand, maar... Union heeft hem (Europees) nog nodig

Ait El Hadj overspeelde zijn hand, maar... Union heeft hem (Europees) nog nodig

18:30
1
📷 OFFICIEEL Westerlo slaat toe op en haalt oude bekende terug naar België

📷 OFFICIEEL Westerlo slaat toe op en haalt oude bekende terug naar België

18:00
DONE DEAL: Nikola Storm (ex-Club, Essevee, OHL en Mechelen) maakt spectaculaire terugkeer naar JPL

DONE DEAL: Nikola Storm (ex-Club, Essevee, OHL en Mechelen) maakt spectaculaire terugkeer naar JPL

17:10
4
Toby Alderweireld schept duidelijkheid over zijn groot plan met Royal Antwerp FC

Toby Alderweireld schept duidelijkheid over zijn groot plan met Royal Antwerp FC

17:00
6
Van kapitein bij zijn club naar Anderlecht: de vreemdste transfer van allemaal bij Anderlecht

Van kapitein bij zijn club naar Anderlecht: de vreemdste transfer van allemaal bij Anderlecht

16:30
3
Groen licht: Antwerp stunt met spectaculaire terugkeer (en ziet ook speler vertrekken)

Groen licht: Antwerp stunt met spectaculaire terugkeer (en ziet ook speler vertrekken)

15:30
43
Kevin Mac Allister moet nu heel goed opletten: dit denkt coach Hubert ervan

Kevin Mac Allister moet nu heel goed opletten: dit denkt coach Hubert ervan

15:15
1
DONE DEAL: KV Kortrijk heeft beet en shopt bij ... RSC Anderlecht

DONE DEAL: KV Kortrijk heeft beet en shopt bij ... RSC Anderlecht

15:00
11
Het is écht te veel, toch? Supporters RSC Anderlecht furieus

Het is écht te veel, toch? Supporters RSC Anderlecht furieus

14:30
9
Barcelona schrikt: ex-Club Brugge-youngster Jesse Bisiwu op brancard afgevoerd

Barcelona schrikt: ex-Club Brugge-youngster Jesse Bisiwu op brancard afgevoerd

14:00
2
Wat haalde Anderlecht binnen met Oleg Reabciuk? Geen linksachter waar je veel assists moet van verwachten

Wat haalde Anderlecht binnen met Oleg Reabciuk? Geen linksachter waar je veel assists moet van verwachten

13:30
1
Zitten Union SG, Anderlecht en KAA Gent straks met een nukkige spelmaker/aanvaller?

Zitten Union SG, Anderlecht en KAA Gent straks met een nukkige spelmaker/aanvaller?

13:00
DONE DEAL: STVV troeft Mechelen en Westerlo af voor ex-speler Gent en Antwerp

DONE DEAL: STVV troeft Mechelen en Westerlo af voor ex-speler Gent en Antwerp

12:30
Anderlecht-trainer Vitor Bruno is "gefrustreerd" door één van zijn spelers: geraakt hij nog weg?

Anderlecht-trainer Vitor Bruno is "gefrustreerd" door één van zijn spelers: geraakt hij nog weg?

12:00
10
LIVE: Anderlecht moet vanavond reageren: tegen Kortrijk is winnen geen luxe meer

LIVE: Anderlecht moet vanavond reageren: tegen Kortrijk is winnen geen luxe meer

11:28
Anderlecht heeft plots een luxeprobleem van formaat

Anderlecht heeft plots een luxeprobleem van formaat

11:30
33
OH Leuven schrijft geschiedenis met League Phase Champions League

OH Leuven schrijft geschiedenis met League Phase Champions League

11:45
Genk maakt werk van uitleenbeurt: jeugdproduct op weg naar OH Leuven

Genk maakt werk van uitleenbeurt: jeugdproduct op weg naar OH Leuven

10:59
13
OFFICIEEL: Genk heeft de vervanger voor El Ouahdi beet

OFFICIEEL: Genk heeft de vervanger voor El Ouahdi beet

10:55
8
Voormalig international gaat helemaal los na transfer Rode Duivel: "Om van te walgen"

Voormalig international gaat helemaal los na transfer Rode Duivel: "Om van te walgen"

10:00
4
STVV haalt Congolese international weg bij Augsburg

STVV haalt Congolese international weg bij Augsburg

09:29
Gaat Anderlecht helemaal los? Mogelijk nog een transfer op komst

Gaat Anderlecht helemaal los? Mogelijk nog een transfer op komst

09:12
8
Anderlecht haalt héél grote naam binnen... naast het veld: hij moet Coucke en Anderlecht verdedigen

Anderlecht haalt héél grote naam binnen... naast het veld: hij moet Coucke en Anderlecht verdedigen

09:00
KV Mechelen haalt opvallende versterking uit Frankrijk: 19-jarige middenvelder moet extra creativiteit brengen

KV Mechelen haalt opvallende versterking uit Frankrijk: 19-jarige middenvelder moet extra creativiteit brengen

08:30
6
OFFICIEEL: Beerschot neemt afscheid van voormalig Club Brugge-doelman Nick Shinton

OFFICIEEL: Beerschot neemt afscheid van voormalig Club Brugge-doelman Nick Shinton

02/09
7
UPDATE: Leysen legt medische tests af, OHL heeft al vervanger

UPDATE: Leysen legt medische tests af, OHL heeft al vervanger

07:31
10
AZ haalt hem voor 1,5 miljoen, maar stuurt hem amper een maand later alweer terug naar België

AZ haalt hem voor 1,5 miljoen, maar stuurt hem amper een maand later alweer terug naar België

07:30
3
OFFICIEEL: Anderlecht heeft nog een middenvelder binnengehaald

OFFICIEEL: Anderlecht heeft nog een middenvelder binnengehaald

07:06
43
ONTHULD: 'SSC Napoli deed nog een ultieme poging om Romelu Lukaku wél in Napels te houden'

ONTHULD: 'SSC Napoli deed nog een ultieme poging om Romelu Lukaku wél in Napels te houden'

07:00

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 4
K Beerschot VA K Beerschot VA 04/09 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
FCV Dender EH FCV Dender EH 04/09 Seraing Seraing
KAA Gent KAA Gent 05/09 RSCA Futures RSCA Futures
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 05/09 Eupen Eupen
Jong Genk Jong Genk 05/09 Sporting Hasselt Sporting Hasselt
Lierse SK Lierse SK 06/09 Luik FC Luik FC
Francs Borains Francs Borains 06/09 KSC Lokeren KSC Lokeren

Nieuwste reacties

Belgisistan soccer Belgisistan soccer over Anderlecht - KV Kortrijk: 0-0 JaKu JaKu over Anderlecht-trainer Vitor Bruno is "gefrustreerd" door één van zijn spelers: geraakt hij nog weg? Dirk1897 Dirk1897 over Van kapitein bij zijn club naar Anderlecht: de vreemdste transfer van allemaal bij Anderlecht TheWiseGuy TheWiseGuy over Toby Alderweireld schept duidelijkheid over zijn groot plan met Royal Antwerp FC JaKu JaKu over Groen licht: Antwerp stunt met spectaculaire terugkeer (en ziet ook speler vertrekken) Jerre76 Jerre76 over Wat nu met Adriano Bertaccini? Deze drie clubs haakten af JaKu JaKu over Dit is ongetwijfeld de reden waarom Beerschot en Nick Shinton verrassend uit elkaar gaan Thoma888 Thoma888 over 🎥 OFFICIEEL KRC Genk haalt verloren zoon terug naar de Cegeka Arena Standard 2.0 Standard 2.0 over LIVE - Speeldag 5 JPL: Charleroi weet het maandag pas, geen gevolgen voor Union SG Bodino Antonio Bodino Antonio over Oplossing in de maak voor Bertaccini: Anderlecht praat met opvallende club Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved