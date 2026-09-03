Dit is ongetwijfeld de reden waarom Beerschot en Nick Shinton verrassend uit elkaar gaan

Een contract tot 2027, interesse uit Engeland en zelfs een concreet voorstel van Dender: toch verlaat Nick Shinton Beerschot transfervrij. Achter de breuk zit een maandenlang aanslepend verhaal waarin beide partijen uiteindelijk hetzelfde wilden: uit elkaar gaan.

De transfer hing al maanden in de lucht

Shinton leek aanvankelijk nog stevig verbonden met Beerschot. De club had in maart de optie in zijn contract gelicht, waardoor de doelman tot de zomer van 2027 vastlag. Toch veranderde de situatie snel.

De 25-jarige keeper wilde vertrekken en schakelde in het voorjaar een Britse makelaar in. De bedoeling was duidelijk: een nieuwe uitdaging vinden, bij voorkeur aan de overkant van het Kanaal. Watford, Birmingham en Swansea werden genoemd als geïnteresseerde clubs, maar een concrete overstap kwam er niet.

Opvallende afwezigheid

Terwijl de zoektocht naar een nieuwe werkgever voortduurde, verdween Shinton uit beeld bij Beerschot. Hij speelde niet mee in de voorbereiding en was nauwelijks zichtbaar rond het team. Op het Kiel zorgde dat voor de nodige wrevel.

Toch bleef een oplossing de hele zomer uit. De doelman werd ondertussen ook bij andere clubs aangeboden. Vorige week leek Dender een uitweg te bieden, maar ook die piste liep uiteindelijk dood.

Prijskaartje speelde een rol

Een belangrijke reden waarom een transfer moeilijk tot stand kwam, waren de financiële voorwaarden. Shinton zou bij Beerschot tot de grootverdieners hebben behoord en ook zijn salariseisen vormden volgens Gazet van Antwerpen, de bron van deze informatie, een struikelblok.





Daar kwam nog zijn geschatte marktwaarde van 800.000 euro bij, volgens Transfermarkt. Voor geïnteresseerde clubs is dat een aanzienlijk bedrag om aan een doelman te besteden. Ook een mogelijke overstap naar La Louvière leverde uiteindelijk niets op.

Bevrijd van contract, klaar voor nieuwe club

Met de Belgische transferdeadline voor de deur werd uiteindelijk een opmerkelijke oplossing gevonden. Beerschot wilde af van het zware contract, terwijl Shinton zelf absoluut weg wilde. Een beëindiging met wederzijds akkoord bleek voor beide partijen de beste uitweg.

Daardoor kan de doelman na het sluiten van de transfermarkt nog altijd een nieuwe werkgever vinden als vrije speler. Beerschot neemt afscheid van iemand die in totaal 62 wedstrijden speelde voor de club en daarin zestien keer zijn doel schoon hield.