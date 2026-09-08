Lommel wil niet zomaar overleven in 1A en maakt dat op deze manier duidelijk

Lommel SK kan na vijf speeldagen terugblikken op een meer dan degelijke start in de Jupiler Pro League. De promovendus verzamelde zeven punten en hield zich ook tegen Club Brugge lange tijd goed staande. Zowel Lee Johnson als Lucas Schoofs ziet daarin een bevestiging dat de ploeg stappen heeft gezet.

Johnson is bijzonder tevreden over wat zijn groep tot dusver heeft laten zien. “Ik vind het een fantastische start. Ik ben enorm tevreden over de jongens, over hun prestatieniveau en hun energie.” Dat Lommel momenteel met de nodige blessures kampt, maakt de balans volgens de coach alleen maar positiever. Tegen Club Brugge bracht hij zelfs twee jeugdspelers in die nog amateur zijn.

Johnson ziet enorme vooruitgang

“Ik kan dus alleen maar trots zijn op waar we nu staan”, aldus Johnson tegenover ons. De Engelsman kijkt daarbij verder dan alleen de zeven punten.

“Als je kijkt naar waar deze club achttien maanden geleden stond en ziet dat we nu heel dicht bij een sterke ploeg komen die niet alleen in België maar ook Europees naam heeft, dan zegt dat veel over de stappen die we hebben gezet.”

Ook Schoofs is tevreden, al ziet hij één wedstrijd waarin Lommel meer had kunnen pakken. “Alleen tegen Charleroi hebben we onszelf wat tekortgedaan, maar voor de rest hebben we goede prestaties geleverd.” De 7 op 15 had hij echter niet helemaal verwacht. “Stiekem hoop je er natuurlijk wel op."

Schoofs kijkt al naar Union

Na Club Brugge wacht volgende week opnieuw een zware test tegen Union. Schoofs wil vooral dat Lommel trouw blijft aan zijn eigen spel. “Als wij ons alleen maar gaan ingraven en verdedigen, dan wordt het moeilijk. Ik denk dat wij goed kunnen voetballen en sterk aan de bal zijn.”



Lees ook... Lommel-coach Johnson en kapitein Schoofs hebben duidelijke boodschap voor de supporters›

Volgens de kapitein heeft Lommel tegen Club bewezen dat het niet bang hoeft te zijn van de topclubs. “We hebben vandaag laten zien dat we ons ook met topploegen kunnen meten. De details moeten nog wat beter, maar daar blijven we aan werken.”