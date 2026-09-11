Eén vuurpijl kan voortaan alles beslissen: Nederland voert harde regel in... En België?

Nederland trekt de lijn rond vuurwerk in voetbalstadions voortaan bijzonder strak. Wedstrijden in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie worden onmiddellijk stilgelegd wanneer vuurwerk op het veld wordt gegooid of in een ander supportersvak terechtkomt. De beslissing kwam er na de recente incidenten bij Cambuur-Feyenoord en FC Utrecht-Go Ahead Eagles.

De KNVB, het Openbaar Ministerie, de politie, de minister van Justitie en Veiligheid en de burgemeesters van de gemeenten met profclubs zaten daarover samen. Volgens de Nederlandse voetbalbond is een strengere aanpak noodzakelijk omdat vuurwerk steeds vaker als wapen wordt gebruikt. "Dit vraagt om een stevige reactie", klinkt het.

Ook België kent het probleem al jaren

De discussie zal ook in België herkenbaar klinken. Ook in de Jupiler Pro League is het gebruik van vuurpijlen, fakkels en ander pyrotechnisch materiaal al jarenlang een terugkerend probleem. Ondanks het verbod blijft vuurwerk op de Belgische tribunes opduiken en leidt het geregeld tot gevaarlijke situaties en wedstrijdonderbrekingen.

België heeft de voorbije jaren eveneens geprobeerd om steeds strenger op te treden. Supporters riskeren stadionverboden en zware geldboetes wanneer ze vuurwerk binnenbrengen, afsteken of naar anderen gooien. Toch blijkt de strijd bijzonder moeilijk te winnen. Het probleem beperkt zich bovendien niet tot enkele incidenten: georganiseerde supportersgroepen blijven pyrotechniek gebruiken als onderdeel van de sfeer in het stadion.

Nederland kiest nu voor een duidelijke nieuwe norm. Niet langer eerst afwachten, opnieuw proberen te hervatten en eventueel later sancties opleggen, maar meteen ingrijpen zodra vuurwerk op een gevaarlijke plaats terechtkomt.

Hard optreden of sfeer aanpakken?

Dat zorgt ook in België voor een interessant debat. De Pro League en de Belgische overheid hebben eerder al gezocht naar manieren om gecontroleerd gebruik van pyrotechniek mogelijk te maken. Het argument daarbij is dat vuurwerk voor veel supporters onderdeel is van de voetbalsfeer en dat een gereguleerd systeem veiliger zou kunnen zijn dan een totaalverbod.





De Nederlandse aanpak wijst voorlopig de andere richting uit. Daar wordt de grens nog scherper getrokken tussen sfeer en veiligheid. Vuurwerk mag niet langer leiden tot risico's voor spelers, stewards of andere supporters.

De eerste gevolgen van die nieuwe regel zullen snel zichtbaar zijn. Bij nieuwe incidenten kan één fakkel of vuurpijl die op het veld of in een ander vak belandt voortaan volstaan om een wedstrijd stil te leggen.

Ook in België blijft daarmee dezelfde vraag op tafel liggen: hoe ver moet het voetbal gaan om vuurwerk uit de stadions te krijgen, zonder tegelijk de traditionele sfeer van de tribunes volledig weg te nemen?